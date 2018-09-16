‍ هیچ محدودیتی در توسعه طرح های گلخانه ای در قزوین نداریم

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین، فاطمه خمسه در جریان بازدید معاون امور اقتصادی استانداری از چند طرح کشاورزی اظهار کرد: آب سرمایه ملی است و باید با استفاده صحیح از آن، فرصت استفاده مطلوب از این نعمت بزرگ را در اختیار آیندگان نیز قرار دهیم.

وی افزود: جهاد کشاورزی هیچ محدودیتی در توسعه گلخانه ها نداشته و از طرح های مربوط به این بخش به شکل ویژه حمایت می کند.

وی با بیان اینکه دولت بیشترین توان خود در حوزه کشاورزی معطوف به اجرای طرح های آبیاری نوین و توسعه گلخانه قرار داده است خاطر نشان کرد: بیشترین اعتبارات بخش کشاورزی به این حوزه اختصاص دارد و در تلاشیم با مشارکت کشاورزان اراضی را به روش های نوین آبیاری کشت کنیم.

خمسه گفت: تاکنون حدود ۴۵ هزار هکتار از مزارع و باغات استان قزوین به روش های نوین آبیاری تجهیز شده اند.

این مسئول، مدیریت بهینه منابع آبی در بخش کشاورزی را از اولویت های استان دانست و گفت: برای کاهش کشت محصولات پر آب بر اقدام کرده ایم و در این راستا امسال کشت گوجه فرنگی در استان ۲ هزار هکتار کمتر از سال گذشته بود.

به گفته وی در سال جاری بیش از ۶هزار و ۶۰۰ هکتار به زیر کشت گوجه فرنگی رفته که ۷۰ درصد این اراضی با نوار تیپ آبیاری می شود.

در ادامه معاون استاندار و رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین از سه طرح کشاورزی بازدید کردند.

مزرعه گفتاری کشت گوجه فرنگی و پایانه سورت و صادرات این محصول در شهرستان تاکستان از جمله طرح ها مورد بازدید بود.

همچنین مسئولین از یک باغ مدرن با سیستم داربست و آبیاری نوین در شهرستان بوئین زهرا بازدید کردند.

این باغ در سطح ۳۸ هکتار سه روش سیستم داربستی در آن اجرا شده بود.

در این باغ ۲۸ رقم انگور داخلی و خارجی با هدف تامین نیاز داخلی و صادرت کشت شده است.