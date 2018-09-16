فرجی: جوانان کاراته پتانسیل کسب ۵ مدال المپیک را دارند

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون کاراته، محمدصادق فرجی رئیس، محسن آشوری، دبیر و رئیس سازمان تیم های ملی و افسانه باقری نایب رئیس بانوان فدراسیون با حضور در سالن شهید کبگانیان با ملی پوشان و کادر فنی آنها دیدار و گفت و گو کردند.

در این دیدار محمد صادق فرجی با اشاره به ظرفیت های کاراته و پتانسیل این رشته در بحث مدال آوری گفت: کارشناسان ورزش بر مدال آوری کاراته در المپیک ۲۰۲۰ و سرمایه گذاری در این رشته تاکید دارند و شما ملی پوشان جوان با کسب مدال در المپیک بوئنوس آیرس آرژانتین می توانید نقش موثری در پررنگ کردن این موضوع داشته باشید.



وی افزود: المپیک ۲۰۱۸ اهمیت ویژه‌ای دارد و مطمئنا با تمریناتی که پشت سر گذاشته اید می توانید بهترین نتیجه را کسب کنید.



فرجی ادامه داد: در رقابتهای کسب سهمیه المپیک کرواسی فعل خواستن را صرف کردید و موفق به کسب سهمیه شدید. در المپیک هم می توانید برگ زرین دیگری در تاریخ کاراته ایران حک کرده و زحمات مربیان را جبران کنید.



رئیس فدراسیون کاراته گفت: شما سفیران کاراته در المپیک هستید و شک ندارم هر ۵ نفر شما پتانسیل کسب مدال المپیک را دارید به شرط آنکه اعتماد به نفس داشته و فرامین مربیان را در تاتامی اجرا کنید.



فرجی در پایان گفت: برای تک تک شما آرزوی موفقیت می کنم و امیدوارم بهترین نتایج در المپیک بوئنوس آیرس برای تیم ملی ایران رقم بخورد.