اسامی داوران بخش "چشم واقعیت" جشنواره فیلم فجر اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی جشنواره فیلم فجر اعلام کرد محمد درمنش، دکتر محمد رجبی، ابراهیم فروزش و ابراهیم مختاری به عنوان چهار کارشناس آثار مستند کوتاه و بلند فیلم های این بخش از جشنواره را داوری می کنند.

محمد درمنش متولد ۱۳۳۹ تهران، فارغ التحصیل رشته فیلمبرداری سینما، فعالیت فیلمسازی را سال ۱۳۵۹ در مرکز "تل فیلم" وابسته به سازمان صدا و سیما آغاز کرد. او سال ۱۳۶۰ وارد حوزه هنری شد و با فیلمبرداری فیلم سینمایی "انسان و اسلحه" به کارگردانی مجتی راعی فعالیت فیلمسازی خود را آغاز کرد."شمع و آینه" (۱۳۸۵)، "کاندیداتور" (۱۳۸۴)، "هیام" (۱۳۸۲) و "دوشیزه" (۱۳۸۱) از جمله آثار اوست .

محمد رجبی، فارغ‌التحصیل دکتری فرهنگ و زبان‌های باستانی از دانشگاه تهران. از جمله فعالیت او می توان به تألیف، تحقیق و ترجمه واژگان عربی و معرب در شاهنامه، هنر و طنز، مقدمه کتاب آموزش و خدمت امپریالیسم، مقدمه‌ای بر کتاب تهران اسلامی در قرن چهارم هجری اشاره کرد. او بعد از پیروزی انقلاب اسلامی مدرس و مدیر کل آموزش ضمن خدمت وزارت آموزش و پرورش، معاون وزیر و رییس پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش و پرورش، رییس کتابخانه ملی‌، مدیر عامل بنیاد سینمایی فارابی، رییس پژوهشگاه هنر اسلامی بود.

ابراهیم فروزش متولد ۱۳۱۸ تهران، فارغ التحصیل رشته کارگردانی از دانشکده هنرهای دراماتیک است. او فعالیت هنری را سال ۱۳۴۹ با عهده دار شدن سرپرستی مرکز سینمایی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان آغاز کرد. در ۱۳۵۲ با نگارش فیلمنامه فیلم کوتاه "سیاه پرنده" وارد عرصه سینما شد.

ابراهیم مختاری متولد ۱۳۲۶ در بابل. او دانش‌آموخته مدرسه عالی تلویزیون و سینماست و مدرک کارشناسی از دانشگاه پاریس دارد. شروع فعالیت او به عنوان دستیار کارگردان و برنامه‌ریز با سریال‌های تلویزیونی "دلیران تنگستان" و "سمک عیار" بود. در سال ۱۳۷۲ نخستین فیلم سینمایی خود به نام "زینت" را ساخت که در بخش هفته منتقدان جشنواره کن ۱۹۹۴ به نمایش درآمد. او عضو هیأت موسس انجمن مستند سازان سینمای ایران است.

در بخش چشم واقعیت دو سیمرغ بلورین به بهترین فیلم کوتاه و بهترین فیلم بلند و یک سیمرغ بلورین به بهترین تحقیق و پژوهش تعلق می گیرد.