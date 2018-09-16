به گزارش خبرگزاری مهر، محمد علیخانی افزود: وقتی از مدیریت یکپارچه میگوییم، این مدیریت شامل همه ابعاد و مسائل اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و خدماتی شهر میشود و شهرداری باید در همه آنها که ممکن است برای مدیریت شهری درآمدزا یا هزینه بر باشد، نقش داشته باشد.
وی با اشاره به اینکه مدیریت شهری در قبال شهر و شهروندان مسئولیت دارد و نمیتواند نسبت به اقتصاد شهری و معیشت شهرنشینان بی تفاوت باشد، اظهار کرد: شهرداری تهران باید برای بهبود اداره شهر و زندگی بهتر شهروندان برنامه داشته باشد و برای تامین آرامش و رفاه آنها تمام تلاش خود را به کار ببرد.
علیخانی با بیان اینکه خدمات میادین میوه و تره بار، مصداق توجه مدیریت شهری به آرامش و رفاه شهروندان از طریق کمک به معیشت آنهاست، تصریح کرد: در شرایط اقتصادی حال حاضر که مردم با مشکلات عدیدهای مواجه هستند، فعالیت میدانهای میوه و تره بار کمک بزرگی به اقتصاد خانوادههاست.
وی با اشاره به اینکه میادین میوه و تره بار، محلهایی هستند که مردم میتوانند ارزاق و مایحتاج عمومی خود را با قیمت مناسبتر و هزینه کمتری تامین نمایند، اظهار کرد: وجود میدانهای میوه و تره بار در کاهش هزینه خانوادهها تاثیرگذار است و از این رو فعالیت این مراکز باید ادامه یافته و توسعه پیدا کند.
علیخانی با بیان اینکه ضرورت وجودی میادین میوه و تره بار، امروز که مردم با مشکلات اقتصادی دست و پنجه نرم میکنند، بیشتر خود را نمایان میکند، تصریح کرد: بدون تردید اگر این میدانها نبودند، مردم مجبور بودند هزینههای بیشتری را پرداخت کنند و فشارهای بیشتری را متحمل شوند.
رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای اسلامی شهر تهران در پایان با تاکید بر اینکه سازمان مدیریت میادین میوه و تره بار باید مورد توجه خاص و حمایت ویژه مدیریت شهری قرار گیرد، خاطرنشان کرد: میدانهای میوه و تره بار باعث شدهاند تا میوه از سبد خانوادههای شهری حذف نشود و شهروندان قادر باشند میوه مورد نیاز خود را با قیمت مناسب از این مراکز تهیه کنند.
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