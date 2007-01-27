وقوع 424 حریق و حادثه در تهران

به گزارش خبرگزاری مهر ، سخنگوی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی تهران گفت: بروز نقص فنی در سیستم های الکتریکی ، مکانیکی و الکترونیکی آسانسورها و همچنین قطع برق آسانسور و استفاده بیش از حد از ظرفیت آن از دلایل وقوع این نوع حادثه ها اعلام شده است به طوری که در هفته گذشته 26 مورد حادثه آسانسور در شهر رخ داده که نسبت به دو هفته پیش با رشد 50 درصدی مواجه بوده است.

فتح الله تیموری ، تعداد حریق ها و حادثه های وقوعی طی یک هفته گذشته را 424 مورد اعلام کرد و گفت: طی این مدت 289 مورد حریق و 135 مورد حادثه به سازمان آتش نشانی گزارش شده است که به مجروح شدن 43 نفر و کشته شدن 7 شهروند تهرانی انجامیده است.

وی با بیان اینکه این تعداد حریق و حوادث نزدیک به 2 میلیارد و 268 میلیون ریال خسارت بر جای گذاشته است ، گفت: همچنین در هفته گذشته با افزایش 33 درصدی حریق در معابر روبرو بوده ایم ، به طوری که 61 حریق به علت آتش زدن ضایعات در معابر عمومی ، ایجاد حریق توسط معتادان در خرابه ها و چهاردیواری ها رخ داده است.

سخنگوی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی تهران در ادامه گفت:با وقوع 43 مورد آتش سوزی منازل مسکونی درهفته گذشته ، این مورد 24 درصد کاهش داشته است.

به گفته تیموری ، در مدت مذکور 26 مورد محبوس شدن شهروندان نیز به سازمان گزارش شده که در این مورد نیز با کاهش 16 درصدی مواجه بوده ایم.