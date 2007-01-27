مسئولان مراکز تفریحی باید مشاور فرهنگی داشته باشند

به گزارش خبرنگار مهر در ساری ، استاندار مازندران در نخستین همایش نقش امر به معروف و نهی از منکر در سلامت گردشگری ، که امروز در ساری برگزار شد ، افزود: گردشگری یکی از راههای تبادل و انتقال فرهنگ اسلامی است.

ابوطالب شفقت تصریح کرد: مازندران به عنوان قطب گردشگری جهان اسلام و با پذیرش سالانه 12 میلیون گردشگر داخلی و خارجی ، نقش تعیین کننده ای در انتقال ارزشهای انقلاب و اسلام دارد.

استاندار مازندران با تاکید بر ضرورت به کار گیری مشاوران خبره فرهنگی در مراکز گردشگری استان و کشور ، تصریح کرد: یکی از راههای نفوذ گسترش اعتقادات دینی ، بهره گیری از توانمندیهای استان در حوزه گردشگری است.

شفقت با اشاره به این نکته که استراتژی و هدف اصلی حرکت امام حسین (ع) ، امر به معروف و نهی از منکر بوده است ، گفت: طرح نگاه ارزشی در صنعت گردشگری و پیوند باورهای عمیق دینی و برنامه جذب توریست در استان مفهوم اساسی و بسیار حائز اهمیت است.

استاندار مازندران با تبیین اهمیت ایجاد سلامت گردشگری از علماء ، روحانیون ، دانشجویان ، اساتید دانشگاه و صاحبنظران خواست تا با بررسی نقش امر به معروف و نهی از منکر در ایجاد سلامت گردشگری ، مازندران را برای تبدیل به قطب گردشگری جهان اسلام یاری نمایند.