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۲۵ شهریور ۱۳۹۷، ۱۹:۱۳

یمنی ها مواضع نیروهای ائتلاف سعودی را در البیضاء درهم کوبیدند

یمنی ها مواضع نیروهای ائتلاف سعودی را در البیضاء درهم کوبیدند

منابع یمنی از تسلط ارتش و کمیته های مردمی یمن بر برخی مواضع وابسته به ائتلاف تحت سرکردگی سعودی ها در استان البیضاء خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العهد، منابع یمنی از تسلط ارتش و کمیته های مردمی یمن بر برخی مواضع در جبهه ناطع در استان البیضا خبر دادند.

این منبع نظامی یمنی اعلام کردند: ارتش و کمیته های مردمی یمن طی عملیاتی ویژه که چهار ساعت به طول انجامید بر برخی مواضع مهم در جبهه ناطع مسلط شدند.

به گفته منبع یمنی؛ در این عملیات علاوه به کشته و زخمی شدن شمار زیادی از مزدوران ائتلاف سعودی، خسارات سنگینی نیز به دشمن وارد شد.

این منبع یمنی اعلام کرد: ارتش و کمیته های مردمی یمن مواضع نیروهای ائتلاف سعودی در جبهه ناطع را درهم کوبید.

کد مطلب 4404954

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