هالیوود خشم مسلمانان بریتانیا را برانگیخته است

به گزارش خبرنگار مهر، آرزو میرالی، نویسنده گزارش کمیسیون حقوق بشر اسلامی اعلام کرد ازفیلم "ایندیانا جونز: مهاجمان صندوقچه گمشده" گرفته تا انیمیشن "علا‌الدین"، فیلم هایی که در هالیوود تولید می شوند، همگی تاثیر زیادی درشکل دادن به باورهای عمومی داشته اند. نظرسنجی این کمیسیون از 1250 مسلمان بریتانیایی نشان می دهد که 62 درصد فیلم هایی که در غرب تولید می شود، هراس از اسلام را تبلیغ می کنند و14 درصد هم نژاد پرستانه هستند.

میرالی با اشاره به اینکه سینما درهالیوود و بریتانیا تصویری نامناسب از مسلمانان به نمایش گذاشته، گفت: "در بیشتر تولیدات سینمایی، مسلمانان افرادی خشن معرفی می شوند که ریشه درکشورهای توسعه نیافته دارند." فیلم "مهاجمان صندوقچه گمشده" محصول 1981 از همان کلیشه های فرهنگی پیروی می کند که مسلمانان را مسبب مشکلات بوجود آمده می داند. این درحالیست که "محاصره" محصول 1998با شرکت بروس ویلیس و دنزل واشینگتن تصویری خشن ازاعراب، فلسطینی ها و سایر مسلمانان نشان می دهد که برای رسیدن به هدف، حاضر به مرگ هستند. ازسوی دیگر انیمیشن" علا‌الدین" زادگاه شخصیت اصلی داستان را مکان بربرها نشان می دهد. در این گزارش از اداره ممیزی بریتانیا خواسته نظارت بیشتری برساخت و نمایش فیلم ها داشته باشد.