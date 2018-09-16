به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حسن ورهرام یکشنبه شب در مراسم سوگواری ماه محرم در این شهرستان اظهارداشت: امام حسین (ع) دارای ابعاد مختلفی است که در این میان زمینه ها و دلایل شکل گیری این نهضت عظیم از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

وی با بیان اینکه تبیین علل قیام عاشورا همواره الهام بخش مسلمانان به‌ویژه شیعیان در اعصار متمادی بوده است عنوان کرد: نسل جوان جامعه تشنه آگاهی و معرفت های دینی هستند و ماه محرم بهترین فرصت برای بیان اهداف قیام حسینی است.

حجت الاسلام ورهرام با بیان ایمکه فلسفه قیام امام حسین (ع) امر به معروف و نهی از منکر و بصیرت‌افزایی امت اسلامی بود افزود: باید به پیروی از فلسفه قیام امام حسین (ع) آنچه که موجب رضایت خداوندی است در عزاداری نشان دهیم.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی پیرانشهر در ادامه از عوامل این قیام وجود فساد علنی در دستگاه حکومت یزید دانست و اظهارداشت: یزید که جوانی ناپخته، شهوتران، هوسباز و فاقد هرگونه صلاحیتی برای اداره ی امور مسلمین بود، پس از اینکه به قدرت رسید به صورت علنی تظاهر به فسق و فجور می کرد و مقدسات و احکام اسلامی را به راحتی زیرپا می گذاشت.

قرائت قرآن کریم، دعای زیارت عاشورا، مداحی و سینه زنی از جمله برنامه های دیگر این مراسم بود.