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۷ بهمن ۱۳۸۵، ۱۷:۰۶

همزمان با ایام دهه فجر؛

جشنواره "جوان، مقاومت و عدالت" در استان مرکزی برگزار می شود

مدیر سازمان ملی جوانان استان مرکزی گفت: جشنواره "جوان امروز، مقاومت اسلامی و عدالت خواهی" به همت سازمان ملی جوانان استان مرکزی در دهه مبارک فجر برگزار می شود.

سعید موسایی در گفتگو با خبرنگار مهر در اراک افزود: این جشنواره به منظور آشنایی هرچه بیشتر جوانان ونوجوانان با مقاومت اسلامی در لبنان وفلسطین علیه رژیم اشغالگر قدس است.

 

مدیر سازمان ملی جوانان استان مرکزی تصریح کرد: این جشنواره فرهنگی و هنری است و سعی در تشویق و ترغیب جوانان ونوجوانان به خلق آثارهنری وفرهنگی با هدف همدلی وهمراهی با مقاومت اسلامی درلبنان وفلسطین اشغالی دارد.

 

موسایی اضافه کرد: جشنواره فرهنگی هنری جوانان امروز ،مقاومت اسلامی وعدالت خواهی درشش رشته داستان کوتاه ،مقاله ،شعر ،خوشنویسی ،نقاشی وعکاسی برگزارخواهد شد و علاقه مندان درگروه سنی 15تا29 سال تا تاریخ پنجم بهمن ماه مهلت دارند  آثارهنری خودرا برای شرکت دراین جشنواره به دبیرخانه  آن ارسال کنند. 

کد مطلب 440510

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