جشنواره "جوان، مقاومت و عدالت" در استان مرکزی برگزار می شود

سعید موسایی در گفتگو با خبرنگار مهر در اراک افزود: این جشنواره به منظور آشنایی هرچه بیشتر جوانان ونوجوانان با مقاومت اسلامی در لبنان وفلسطین علیه رژیم اشغالگر قدس است.

مدیر سازمان ملی جوانان استان مرکزی تصریح کرد: این جشنواره فرهنگی و هنری است و سعی در تشویق و ترغیب جوانان ونوجوانان به خلق آثارهنری وفرهنگی با هدف همدلی وهمراهی با مقاومت اسلامی درلبنان وفلسطین اشغالی دارد.

موسایی اضافه کرد: جشنواره فرهنگی هنری جوانان امروز ،مقاومت اسلامی وعدالت خواهی درشش رشته داستان کوتاه ،مقاله ،شعر ،خوشنویسی ،نقاشی وعکاسی برگزارخواهد شد و علاقه مندان درگروه سنی 15تا29 سال تا تاریخ پنجم بهمن ماه مهلت دارند آثارهنری خودرا برای شرکت دراین جشنواره به دبیرخانه آن ارسال کنند.