به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ مصطفی مرتضوی پیش از ظهر دوشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه و مطبوعات استان اصفهان اظهار داشت: امروزه اشتراک و حضور مجازی در فضای فناوری، ارتباطات و اطلاعات توسط قریب به اتفاق شهروندان و مردم انجام می‌شود و بر این اساس اهمیت امنیت و آرامش در این فضا همانند اهمیت فضای واقعی است.

رشد ۱۲۴ درصد جرائم سایبری در استان اصفهان

وی با بیان اینکه بررسی آمار نشان می دهد حجم آسیب پذیری در جامعه رو به افزایش است، افزود: ما با رشد ۱۲۴ درصد جرائم سایبری در استان اصفهان روبرو هستیم که در موضوع کشف نیز پا به پای این وقوع پیش می رویم و به همین نسبت کشف جرائم را نیز شاهد هستیم.

رئیس پلیس آگاهی استان اصفهان تصریح کرد: باید این واقعیت را بپذیریم که شهروندان در مواجهه با جرائم سایبری با وجود کشف زود هنگام پلیس به شکل درازمدت و گاهی به شکل ماندگار درگیر موضوع می شوند.

بیشترین فراوانی جرائم در سال ۹۷ برداشت اینترنتی غیرمجاز از حساب‌های شهروندان است

وی با بیان اینکه بیشترین فراوانی جرائم در سال ۹۷ برداشت اینترنتی غیرمجاز از حساب‌های شهروندان است که ۳۲۷ درصد رشد دارد، ابراز داشت: دلیل نخست رخداد این جرم، ضعف آگاهی و دقت کاربران در فضای مجازی و کسب و کار الکترونیک است که تفاوت درگاه پرداخت جعلی و ایمن را نمی‌دانند و فرهنگ استفاده از رمزهای یکبار مصرف برای آنها مسجل نشده است.

مرتضوی با اشاره به ضرورت آموزش های ایمنی لازم برای شهروندان در این ارتباط ابراز داشت: رتبه دوم کلاهبرداری‌های رایانه‌ای است که در این ارتباط نیز ۱۶۵ درصد در بازه زمانی پنج ماهه افزایش داشته‌ایم.

۹۶ درصد رشد جرم در زمینه‌های اخلاقی - اجتماعی مانند انتشار عکس و فیلم‌های خانوادگی

وی اضافه کرد: همچنین در زمینه‌های اخلاقی - اجتماعی مانند انتشار عکس و فیلم‌های خانوادگی ۹۶ درصد رشد جرم داشتیم که ارتباط مستقیم با سهل انگاری وکاربران در نوع ارتباط و نحوه نگهداری از اسرار آنها دارد.

رئیس پلیس آگاهی استان اصفهان بیان داشت: در زمینه هتک حیثیت به میزان ۱۸ درصد و مزاحمت ۱۱ درصد افزایش جرم داریم که شاید به ظاهر کم اهمیت باشد اما جزو جرائم ماندگار در زندگی افراد و گاه تا پایان عمر محسوب می شود.

وی با بیان اینکه در حوزه اقتصادی به شکل کلی ۲۴ درصد افزایش جرم داشتیم، بیان داشت: در سایر حوزه‌ها قیاس موضوعی کاهش را نشان می دهد اما با قیاس عددی در همه آیتم ها شاهد افزایش جرم هستیم.

مرتضوی با بیان اینکه در زمینه جرائم اقتصادی در فضای مجازی با رشد ۲۵۲ درصدی را شاهد هستیم، بیان داشت: بررسی پرونده ها از نظر شگرد نشان می‌دهد ترفندهای خلافکاران بیشتر درونی است یعنی از خواسته‌های درونی کاربران بیشترین استفاده می‌شود.

سرقت و جاسوسی اطلاعات با نصب اپلیکیشن‌های صیغه یاب

وی با بیان اینکه به شکل شفاف باید این مطلب را بیان کنیم که نصب اپلیکیشن‌های صیغه یاب مدتهاست در شبکه‌های مجازی رواج یافته است که ماهیتی جز سرقت و جاسوسی اطلاعات به ویژه در زمینه های مالی و اعتباری ندارد، بیان داشت: کلاهبرداری تحت عنوان گروه‌های خیریه که از حس انسان‌دوستی کاربران برای کمک به جهیزیه دختران دم بخت، کمک به خانواده بی بضاعت استفاده و سرقت اطلاعت مالی را در پی دارد از دیگر جرائم فضای مجازی است.

رئیس پلیس آگاهی استان اصفهان به دیگر ترفندهای کلاهبرداران با استفاده از خواسته‌های مخاطبان اشاره و بیان داشت: در همین زمینه با توجه به حوزه کمبود ارائه کالا، سودجویان فروش خودروی اقساطی را باب کردند که از کلاهبرداری‌های بارز در ۵ ماهه اخیر بود و منجر به هشت میلیارد ریال سرقت اطلاعات شد.

ماهواره جیبی در راستای سرقت اطلاعات مخاطبان فعالیت دارد

وی با اشاره به اینکه همچنین اپلیکیشن ماهواره جیبی از دیگر برنامه هایی است که کاربردی نداشته و تنها در راستای سرقت اطلاعات مخاطبان فعالیت دارد، گفت: همچنین با توجه به قیمت و کمبود لاستیک بحث فروش اینترنتی این کالا مطرح شده است که منجر به برداشت غیرمجاز از حساب می‌شود.

مرتضوی با اشاره به اینکه در هر برهه زمانی با ترفند همان شرایط روبرو هستیم و کاربران در فضای مجازی باید هشدار باشند، بیان داشت: برای خرید اینترنتی باید سراغ سایت هایی با نماد اعتماد الکترونیک و مشخصات واقعی پیش برویم.

جرم یابی و رصد فعالیت‌های عمومی در فضای مجازی

وی تاکید کرد: جرم یابی و رصد فعالیت‌های عمومی در فضای مجازی از فعالیت هایی است که پلیس فتا در شبانه روز به انجام آن مشغول است و بر این اساس افزایش ۵۹ درصدی رصد جرائم و پیشگیری مقابله با جرائم در این حوزه را داشتیم.

رئیس پلیس آگاهی استان اصفهان با بیان اینکه در زمینه آموزش همگانی با آمورش ۱۰ هزار نفر ساعت روبرو هستیم بر ضرورت همکاری رسانه‌ها و دیگر نهادها در این راستا اشاره و بیان داشت: نظارت و کنترل مراجع ارائه اینترنت برای شهروندان در دست بررسی است که در بازرسی عمومی رشد چهار درصدی را در این زمینه داشتیم.

وی اشرافیت بر مراجع کسب و کارهای اینترنتی که به عنوان یکی از کانون های جمع آوری اطلاعات مردمی کار می کنند را از دیگر اهداف پلیس فتای اصفهان برشمرد و بیان داشت: از دیگر مسایلی که با آن مواجه هستیم هجمه های روانی در این فضا به ویژه در شبکه های اجتماعی است و مقابله با کاربرانی که درصدد نشر اکاذیب هستند.

استفاده سایت های شرط بندی و قمار از درگاه های پرداخت اینترنتی اجاره ای

مرتضوی با بیان اینکه در فضای مجازی استفاده بی رویه از درگاه های پرداخت اینترنتی اجاره ای را شاهد هستیم و سایت های شرط بندی و قمار نیز از همین درگاه ها استفاده می کنند، گفت: آیین نامه های بانک مرکزی تصریح دارد که اجاره دادن درگاه به افراد غیر ممنوع است و بر این اساس مالک درگاه را در صورت رخ دادن جرم مسئول است.

وی در پاسخ به سوال خبرنگار مهر در ارتباط با کانال‌های خبری که به نشر اکاذیب و شایعات بی اساس در ارتباط با افراد حقیقی یا مدیران با ادعای انتشار سند می پردازند، ابراز داشت: برخی در فضای مجازی موضوع نقد را با تهمت و هتک حیثیت جابجا کرده و به تشویش اذهان عمومی و انتشار اکاذیب می پردازند که ما در این ارتباط طرح عملیاتی داشتیم.

رئیس پلیس آگاهی استان اصفهان افزود: این افراد با طرح مسایل مختلف به دنبال سوء استفاده از اطلاعات هستند و یا در نقش منتقد قصد انتشار شایعه را دارند که مقابله با آنها قوانین تعریف شده دارد.

پرونده های مرتبط با کانال خبری منتشر کننده شایعات در حال ارجاع به مراجع قضایی است

وی در ارتباط با کانال خبری مطرح در این زمینه که به نشر شایعات می پرداخت، ادامه داد: نهادهای مختلف در ارتباط با این موضوع اعلام شکایت کردند و برخی پرونده ها به مرجع قضایی اعلام و برخی در حال ارجاع به مرجع قضایی است.