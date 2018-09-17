یک واحد مرغداری گوشتی متخلف پلمب شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل دامپزشکی استان کردستان، رئیس شبکه دامپزشکی شهرستان سروآباد گفت: در ادامه بازدیدهای دوره ای بازرسان شبکه دامپزشکی شهرستان از واحدهای مرغداری، یک واحد مرغداری گوشتی که اقدام به جوجه ریزی غیر مجاز نموده بود شناسایی و پلمب شد.

حسین پروایی افزود: با توجه به تهدید علیه بهداشت عمومی و سلامت شهروندان و احتمال انتشار بیماری و تخلف از زمان معین شده جوجه ریزی پرونده آن به دادسرای عمومی و انقلاب معرفی که در نهایت حکم پلمب توسط مقام قضایی صادر و با همکاری نیروی انتظامی توسط کارشناسان شبکه اجرا شد.

کشف و ضبط ۲۲ هزار قطعه جوجه یک روزه قاچاق در مرز بانه

همچنین کارشناسان شبکه دامپزشکی شهرستان بانه از خروج ۲۲ هزار قطعه جوجه یک روزه بدون مجوز حمل بهداشتی به مقصد کشور عراق جلوگیری کردند.

رئیس شبکه دامپزشکی شهرستان بانه در این خصوص اظهارداشت: نیروهای این شبکه طی هماهنگی با هنگ مرزی نیروی انتظامی شهرستان بانه در محل پاسگاه مرزی گله سوره تعداد ۲۲ هزار قطعه جوجه یک روزه قاچاق را کشف و ضبط کردند.

آرام بحری یادآور شد: این محموله که بصورت غیر بهداشتی به مقصد کردستان عراق حمل می شد کشف، ضبط شد و پس از اخذ مجوز قانونی امحاء شد.