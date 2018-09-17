به گزارش خبرنگار مهر، همچنان که به روزهای آغاز مهر نزدیک می شویم، مدارسی برای افتتاح آماده می شوند که بسیاری از آنها توسط خیرین مدرسه ساز در سراسر کشور ساخته شده است.

محمدرضا حافظی خیر مدرسه ساز و رئیس مجمع خیرین مدرسه ساز کشور در گفتگو با خبرنگار مهر در این باره گفت: امروزه خیرین در جایی حضور دارند که آموزش و پرورش حساب ویژه ای برای آن باز کرده است. در کشور متجاوز بر ۶۵۰ هزار نفر خیر مدرسه ساز داریم و هزار نفر در سراسر جهان در این زمره قرار می گیرند.

وی ادامه داد: همان طور که می دانید سال تحصیلی گذشته اعتبار دولت برای ساخت و ساز مدارس در کشور ۲۰۰ میلیارد تومان بود که بخشی از همان اعتبار هم محقق نشد اما از طریق خیرین مدرسه ساز هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان در این عرصه سرمایه گذاری شد که این رقم ۶ برابر اعتبار دولت است. این مهم به خاطر مدیریت شایسته در آموزش و پرورش صورت گرفته است و باید بدانیم هر کشوری زمانی می تواند در عرصه های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، هنری و ... موفق باشد که آموزش و پرورش موفقی داشته باشد.

این خیر مدرسه ساز در ادامه با اشاره به حضور محمد بطحایی در عرصه هایی که خیرین مدرسه ساز حضور دارند، گفت: حضور وزیر آموزش و پرورش به خیرین انگیزه می دهد و برای همین امسال علیرغم اینکه اوضاع اقتصادی نامناسب بود اما اعتبار هزار و ۲۰۰ میلیارد تومانی خیرین محقق شد. مردم با مشارکت در این حوزه بسترهای توسعه پایدار را به وجود می آورند. دین اسلام نیز فوق العاده برای دانش ارزش قائل شده است.

حافظی در ادامه در پاسخ به این سؤال که استان تهران با وجود آنکه پایتخت کشور است اما کمتر خیرین در ساخت و ساز مدارس آن حضور دارند، بیان کرد: بله درست می فرمایید محروم ترین استان کشور، ام القرای کشور که تهران باشد، است. ما هفته گذشته با استاندار جلسه ای داشتیم تا استانداری رقمی را برای مقاوم سازی مدارس تهران در نظر بگیرد چرا که اگر یک زلزله ۶ ریشتری در تهران رخ بدهد، جان هزاران دانش آموز در مخاطره است. از سوی دیگر این یک وظیفه شرعی و فرهنگی بر دوش مردم فرهنگ دوست ماست که بیش از گذشته برای مدارس استان تهران هزینه کنند و مدارس را تبدیل به محل امنی برای ساکنین تهران در وقت بحران و دانش آموزان کنند.

رئیس مجمع خیرین مدرسه ساز کشور افزود: روشی که خیرین دارند این است که عموما در مناطق محروم سرمایه گذاری می کنند. ما باید فرهنگسازی کنیم که این کمک رسانی به مناطق محروم آموزشی سرایت کند. به طور مثال وضعیت تهران نسبت به استان سیستان و بلوچستان که محروم ترین استان کشور است، از لحاظ سرانه آموزشی بسیار ضعیف تر است. ما باید برخی از سرمایه گذاری ها را به سمت تهران بیاوریم.

حافظی در پاسخ به این پرسش که این مجمع در کنار کمک به ساخت فضاهای آموزشی برای تجهیز تجهیزات آموزشی و کمک به رفع کمبودها در این زمینه چه برنامه ای دارد، اظهارداشت: ما به تازگی مجمع خیرین مدرسه یار را تشکیل داده ایم که دومین جلسه آن تشکیل شده است. در این مجمع مناطق محروم شناسایی می شوند و عده ای از خیرین وظیفه تغذیه دانش آموزان و ابزار مورد نیاز آموزشی برای آنها را به عهده می گیرند. تشکیل این مجمع در این راستاست که حمایت کاملی از آموزش و پرورش محقق شود و امیدواریم به زودی اثرات مثبت آن را در سراسر کشور مشاهده کنیم.

وی در پایان با اشاره به اینکه در ۲۰ آذرماه در مشهد مقدس مراسمی برای تجلیل از ۸۰۰ نفر از خیرین مدرسه ساز سراسر کشور با حضور رئیس جمهور برگزار می شود، گفت: خدایی که ما را خلق کرده است به ما نیاز ندارد اما از ما می خواهد که شکرگزار نعمت هایی که به ما داده، باشیم. خیرین هم باید تشویق قرار بگیرند تا در این عرصه ای که گام برمی دارند، انگیزه هایشان بیشتر شود و بدانند که خدماتشان مورد سپاس مردم کشور است.