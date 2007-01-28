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۸ بهمن ۱۳۸۵، ۹:۰۳

سرانه درمان 4300 تومانی در سال آینده باعث افزایش هزینه های مردم خواهد شد

سرانه درمان 4300 تومانی در سال آینده باعث افزایش هزینه های مردم خواهد شد

سرانه درمان 4300 تومانی به طور حتم باعث ایجاد مشکل جدی در مورد تعرفه های پزشکی سال 86 خواهد شد چون در این صورت تعرفه های غیر واقعی تصویب و منجر به افزایش پرداختی های مردم در هزینه های بهداشت و درمان خواهد شد.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در صورتی که سرانه درمان برای سال آینده واقعی در نظر گرفته شده و به تصویب برسد بر اساس آن تعرفه های پزشکی نیز واقعی می شود و در این صورت میزان هزینه های پرداختی مردم برای بهداشت و درمان کاهش می یابد.

دکتر جهانبخش امینی با تاکید بر اینکه باید حداقل سرانه درمان 7 هزار تومان در نظر گرفته شود، گفت: در صورتی که نتوانیم سرانه درمان در مجلس را به حداقل 7 هزار تومان برسانیم نابسامانی در سیستم بهداشتی و درمانی و بخش هزینه درمان توسط سازمان های بیمه گر خواهیم بود.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس گفت: بیشترین مشکل سیستم بهداشت و درماندر زمینه هزینه های جاری بوده چرا که وزارت بهداشت چندین سال در این بخش با مشکل جدی مواجه بود به گونه ای که هر سال با بودجه مکمل و تکمیلی در مجلس تا حدی مشکل خود را حل کرده است.

وی افزود: با توجه به سیاست های دولت برای سال آینده در خصوص بودجه جاری بهداشت و درمان که به وزارت اقتصاد واگذار کرده تا حدی مشکلات وزارت بهداشت و درمان را کاهش داده به گونه ای که در سال آینده وزارت بهداشت در پرداخت بودجه های جاری نظیر حقوق پرسنل بهداشت و درمان مشکلی نخواهد داشت.

امینی گفت: با وجود عدم مشکل در هزینه های جاری وزارت بهداشت ، به طور حتم خرید تجهیزات پزشکی، مشکلات عمرانی، توسعه مراکز بهداشت و درمان، خانه های بهداشت، مراکز بین شهری پزشکی و اورژانس و نیز موضوع یارانه های دارو و وضعیت ساماندهی تعرفه های پزشکی بستگی زیادی به میزان سرانه درمان در نظر گرفته شده برای سال 86 دارد.

کد مطلب 440534

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