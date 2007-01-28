سرانه درمان 4300 تومانی در سال آینده باعث افزایش هزینه های مردم خواهد شد

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در صورتی که سرانه درمان برای سال آینده واقعی در نظر گرفته شده و به تصویب برسد بر اساس آن تعرفه های پزشکی نیز واقعی می شود و در این صورت میزان هزینه های پرداختی مردم برای بهداشت و درمان کاهش می یابد.

دکتر جهانبخش امینی با تاکید بر اینکه باید حداقل سرانه درمان 7 هزار تومان در نظر گرفته شود، گفت: در صورتی که نتوانیم سرانه درمان در مجلس را به حداقل 7 هزار تومان برسانیم نابسامانی در سیستم بهداشتی و درمانی و بخش هزینه درمان توسط سازمان های بیمه گر خواهیم بود.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس گفت: بیشترین مشکل سیستم بهداشت و درماندر زمینه هزینه های جاری بوده چرا که وزارت بهداشت چندین سال در این بخش با مشکل جدی مواجه بود به گونه ای که هر سال با بودجه مکمل و تکمیلی در مجلس تا حدی مشکل خود را حل کرده است.

وی افزود: با توجه به سیاست های دولت برای سال آینده در خصوص بودجه جاری بهداشت و درمان که به وزارت اقتصاد واگذار کرده تا حدی مشکلات وزارت بهداشت و درمان را کاهش داده به گونه ای که در سال آینده وزارت بهداشت در پرداخت بودجه های جاری نظیر حقوق پرسنل بهداشت و درمان مشکلی نخواهد داشت.

امینی گفت: با وجود عدم مشکل در هزینه های جاری وزارت بهداشت ، به طور حتم خرید تجهیزات پزشکی، مشکلات عمرانی، توسعه مراکز بهداشت و درمان، خانه های بهداشت، مراکز بین شهری پزشکی و اورژانس و نیز موضوع یارانه های دارو و وضعیت ساماندهی تعرفه های پزشکی بستگی زیادی به میزان سرانه درمان در نظر گرفته شده برای سال 86 دارد.