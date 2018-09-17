عملیات احداث هشت هزار مترمربع فضای سبز در شهرک بهاران آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شهرداری سنندج عابدین لطفی اظهار داشت: احداث فضای سبزعلاوه بر اینکه در ارتقاء سطح سیما ومنظر تاثیر بوده در ایجاد محیط بانشاط هم بسیار حائز اهمیت است.

وی با بیان اینکه امسال برنامه ریزی بسیارمناسبی در خصوص احداث فضای های سبز در چندین نقطه از سطح ناحیه بهاران صورت گرفت، افزود: پارک بلوار حمدی بالاتر از مسجد قبا به مساحت چهار هزار و ۳۰۰ متر مربع یکی از پارک های در حال احداث است که عملیات عمرانی نظیر هزار و ۵۰۰ مترمربع سنگ فرش و دو هزار مترمربع جدول گذاری به صورت باکس فضای سبز جهت احداث آن انجام شده است.

مدیر شهرداری ناحیه بهاران سنندج با اشاره به احداث پارک سه راه پاوان به متراژ دو هزار مترمربع ادامه داد: ۷۰۰ مترمربع سنگ فرش، ۲۰۰ متر جدول گذاری و جانمایی یک عدد تاور روشنایی شش متری از جمله اقداماتی است که برای احداث این پارک صورت گرفته است.

لطفی همچنین از احداث پارک خیابانی بلوار زکریای رازی جنب مجموعه ورزشی استاد پژوهش به مساحت هزار و ۷۰۰ متر مربع خبرداد و یادآور شد: ۲۰۰ مترمربع، ۳۰۰ متر جدول گذاری و نصب و جانمایی یک عدد ست ورزشی هفت تکه و گود ورزشی جهت ورزش صبحگاهی از جمله اقدامات در جهت احداث این پارک است.

وی در ادامه گفت: احداث پارک بلوار ۲۲ بهمن به مساحت سه هزار و ۴۰۰ متر مربع، پارک خیابانی بلوار ۲۲ بهمن روبه روی مسجد سراج به متراژ چهار هزار و ۵۰۰ مترمربع، احداث فضای سبز بلوار انتظام به متراژ هزار و ۱۰۰ مترمربع، پارک درون محله ای شهرک گریزه به مساحت دو هزار مترمربع و پارک درون محله ای بادینان به مساحت هزار و ۵۰۰ متر مربع از جمله پروژه های فضای سبز در حال احداث در سال جاری است.

مدیر شهرداری ناحیه بهاران ابراز امیدواری کرد: با احداث فضاهای سبز و پارک های درون محلی در سطح بهاران بتوانیم گام مهمی در جهت توسعه سرانه فضای سبز برداریم.