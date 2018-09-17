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۲۶ شهریور ۱۳۹۷، ۱۶:۲۳

ایجاد دفتر مشترک توسعه فناوری سلامت در دانشگاه صنعتی امیرکبیر

ایجاد دفتر مشترک توسعه فناوری سلامت در دانشگاه صنعتی امیرکبیر

دفتر مشترک توسعه فناوری سلامت در دانشگاه صنعتی امیرکبیر راه اندازی می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه صنعتی امیرکبیر، مالک نادری مدیرکل دفتر فناوری و ارتباط با صنعت دانشگاه صنعتی امیرکبیر در نشست راه اندازی دفتر مشترک توسعه فناوری سلامت در مرکز رشد (برج فناوری ابن سینا ) این دانشگاه گفت: مقدمات ایجاد دفتر فراهم‌شده و می‌توان با کمک آن فناوری ها را تبدیل به محصول کرده و روی آن سرمایه گذاری کرد .

وی افزود: در این چارچوب، تعاملاتی با مجموعه علوم پزشکی دانشگاه شهید بهشتی آغاز و با توجه به وجود رشته مهندسی پزشکی در دانشگاه صنعتی کبیر، ارتباطات خوبی با مجموعه بیمارستان های علوم پزشکی برقرار شد اما نیاز بود که این همکاری ها منجسم و هدفمند باشد. 

معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی نیز با بیان این که توسعه فناوری های سلامت بدون حضور مهندسان امکان پذیر نیست، اظهار داشت: سیستم های هوشمند ، کنترلی و پیشنهادها در این زمینه مورد استفاده قرار می گیرند و طراحی، تولید و کاربرد اینها میسر است. 

کد مطلب 4405382

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