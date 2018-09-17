ایجاد دفتر مشترک توسعه فناوری سلامت در دانشگاه صنعتی امیرکبیر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه صنعتی امیرکبیر، مالک نادری مدیرکل دفتر فناوری و ارتباط با صنعت دانشگاه صنعتی امیرکبیر در نشست راه اندازی دفتر مشترک توسعه فناوری سلامت در مرکز رشد (برج فناوری ابن سینا ) این دانشگاه گفت: مقدمات ایجاد دفتر فراهم‌شده و می‌توان با کمک آن فناوری ها را تبدیل به محصول کرده و روی آن سرمایه گذاری کرد .

وی افزود: در این چارچوب، تعاملاتی با مجموعه علوم پزشکی دانشگاه شهید بهشتی آغاز و با توجه به وجود رشته مهندسی پزشکی در دانشگاه صنعتی کبیر، ارتباطات خوبی با مجموعه بیمارستان های علوم پزشکی برقرار شد اما نیاز بود که این همکاری ها منجسم و هدفمند باشد.

معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی نیز با بیان این که توسعه فناوری های سلامت بدون حضور مهندسان امکان پذیر نیست، اظهار داشت: سیستم های هوشمند ، کنترلی و پیشنهادها در این زمینه مورد استفاده قرار می گیرند و طراحی، تولید و کاربرد اینها میسر است.