اجرای ۱۵۰۰ برنامه توسط سپاه استان زنجان در هفته دفاع مقدس

به گزارش خبرنگار مهر، سردار جهانبخش کرمی ظهر دوشنبه در نشست خبری با خبرنگاران، افزود: دشمنان انقلاب اسلامی از بدو پیروزی انقلاب اسلامی تاکنون دشمنی خود را بیشتر و بیشتر کرده و با راهکارهای مختلف درصدد ضربه زدن به نظام و انقلاب هستند.

وی اظهار کرد: در هفته دفاع مقدس بیش از یک هزار و ۵۰۰ برنامه توسط حوزه‌های مقاومت سپاه استان اجرا می شود.

فرمانده سپاه انصارالمهدی (عج) استان زنجان گفت: در هشت سال دفاع مقدس اختلافات مرزی مطرح نبود بلکه جنگی علیه انقلاب اسلامی آغاز شده بود و در واقع صدام نماینده دشمنان ایران اسلامی بود.

کرمی اجرای رژه نیروهای مسلح را یکی از مهمترین برنامه‌ها در هفته دفاع مقدس اعلام کرد و گفت: این برنامه‌ها با هدف بیان اقتدار بسیج اجرا می شود.

وی تاکید کرد: امروز نیروهای امنیتی و نظامی در اوج وحدت هستند و این صمیمیت و وحدت خود رمز پیروزی است.

فرمانده سپاه انصارالمهدی (عج) استان زنجان از برگزاری همایش طلایه‌داران پیشکسوت خبر داد و گفت: سید رحیم صفوی مهمان ویژه همایش طلایه‌داران پیشکسوت است و ۵۴ پروژه در هفته دفاع مقدس افتتاح می شود.

کرمی ابراز کرد: دفاع مقدس دستاوردهای بسیار ملی، منطقه‌ای و داخلی دارد واقتدار ملی و منطقه‌ای صحنه علمی و دفاعی از جمله این دستاوردها است.