بوش اشتباهات زیادی در اداره عراق مرتکب شده است/ طرح بوش تکرار سیاستهای گذشته است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رادیو سوا، استنی هویر در سخنرانی خود در موسسه تحقیقات و مطالعات "بروکینز" در واشنگتن با انتقاد از سیاست "جرج بوش" در شیوه اداره جنگ علیه عراق گفت: تاریخ گواهی خواهد داد که دولت آمریکا با مخالفت خود برای شنیدن دیدگاه کارشناسان درباره شمار نیروهای مورد نیاز جهت موفقیت درعراق اشتباه بزرگی مرتکب شده است.

وی افزود: آمریکا عملیات آزادی عراق را با نیروهای کافی آغاز کرد اما این تعداد به مراتب کمتر از شمار نیروهایی بود که ما برای برقراری صلح و امنیت نیاز داشتیم.

هویر به توصیه ژنرال "شینسیکی" رئیس سابق ستاد مشترک ارتش آمریکا اشاره کرد که خواستار اعزام نیم میلیون نظامی آمریکایی به عراق برای پایان ماموریت در این کشور شده بود. وی دولت آمریکا را مسئول رسیدن اوضاع به این مرحله دانسته بود.

رئیس اکثریت دموکراتها در مجلس نمایندگان گفت: شکست دولت آمریکا در اعزام نیروهای کافی به عراق با آغاز جنگ باعث شد که ما امروز خود را در این وضعیت احساس کرده و مجبور باشیم بین بد و بدتر یکی را انتخاب کنیم.

وی اشاره کرد: عراق با توجه به ادامه یافتن وضعیت کنونی درآستانه تبدیل شدن به بدترین بحران پناهندگان درسطح جهان قرار دارد و بوش مسئول رسیدن اوضاع عراق به این مرحله بحرانی و افزایش هزینه های جنگ است.

هویر با اشاره به اینکه دولت آمریکا طرح هایی برای اصلاحات یا بازسازی ساختار زیربنایی عراق نداشته است، افزود: اشتباهات دولت آمریکا کنگره را بر آن می دارد که به بررسی همه جوانب جنگ علیه عراق بپردازند.

وی افزود: انسان با توجه اشتباهات بزرگ دولت در جنگ و شیوه تعامل با مقوله بازسازی عراق و نیز خشونت روز به افزایش در این کشور می تواند شک و تردید فراوان حزب دموکرات و جمهوری خواه را درباره طرح بوش برای تشدید جنگ درعراق درک کند.

رئیس اکثریت دموکراتها در مجلس نمایندگان آمریکا طرح بوش را ادامه سیاست های گذشته توصیف کرد گفت : بوش در گذشته نیز دستور افزایش یا کاهش نظامیان آمریکایی را داده بود اما همیشه نتیجه یکی بود، یعنی واکنش ما به روند تحولات عراق پیوسته دیر صورت گرفت.