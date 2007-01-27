مبارزه سرلک با حریف ارمنستانی برای کسب مدال برنز

به گزارش خبرنگارمهر، وحید سرلک تنها نماینده ایران در روز اول این مسابقات که از سری رقابتهای کسب سهمیه المپیک بوده و تحت عنوان world cup به مدت دو روز در تفلیس انجام می شود، با کسب 3 پیروزی و یک شکست از راهیابی به دیدار پایانی این وزن بازماند.

این جودوکار در دور اول مقابل نماینده ای از آذربایجان با ضربه فنی پیروز شد و در دور دوم با امتیاز یوکا نماینده اوکراین را از پیش رو برداشت.

سرلک در دور سوم دست به کاری بزرگ زد و سرگیانی از گرجستان که دارنده مدال نقره المپیک آتن بود را با امتیاز کوکا شکست داد تا به مرحله نیمه نهایی راه یابد.

دراین مرحله نماینده وزن 60 کیلوگرم کشورمان با امتیاز کوکا مقابل حریف ژاپنی شکست خورد تا از راهیابی به دیدار نهایی این رقابتها بازماند.

سرلک تا دقایقی دیگر برای کسب مدال برنز وزن 60 کیلوگرم وزن 60 کیلوگرم مقابل حریفی از ارمنستان قرار می گیرد.