رسانه های غربی و نقش آنها در دامن زدن به اسلام هراسی

به گزارش خبرگزاری مهر، گزارش " رسانه های بریتانیایی و تصویر مسلمانان: ایدئولوژی خدشه دار کردن تصویر مسلمانان" که توسط کمیسیون اسلامی حقوق بشر تهیه شده تصریح کرده است که رسانه های غربی چهره اسلام و مسلمین را تاریک جلوه می دهند و همواره در اشاعه باورهای نادرستی که به اسلام هراسی منتهی می شود گام اول را برداشته اند.

اغلب گزارشهایی که در این رسانه ها منتشر می شو، داستانهای کذبی درباره مراکز اسلامی منتشر می کنند، اما هرگز به انعکاس اخباری نپرداخته اند که طی آن مسلمانان مورد تبعیض قرار گرفتند.

نظرسنجی که به عنوان بخشی از این گزارش انجام شده نشان می دهد که اکثریت مسلمانان رسانه های غربی را اسلام هراس می دانند و همه آنها به اتفاق آرا رسانه ها را ابزار اصلی اشاعه اسلام هراسی توصیف کرده اند.

این نظر سنجی همچنین نشان می دهد که 9/9 درصد مسلمانان غیر بریتانیایی تبار رسانه ها را تصویر اسلام هراسی توصیف کرده ؛ 5/15 درصد رسانه های را اشاعه کننده اقدامات و تفکرات نژاد پرستانه می دانند و 2/13 درصد از مسلمانان رویکرد رسانه ها را کاملا ویرانگر توصیف کردند.

اکثر غریب به اتفاق مسلمانان تصریح کرده اند که رسانه ها دین آنها را به صورت نادرست به تصویر کشیده و این حقیقت به کرات از سوی روشنفکران غربی مورد انتقاد قرار گرفته است. استفان شوارتز از شخصیتهای مشهور آکادمیک ایالات متحده، رسانه های غربی را به علت ناکامی در پاسخ به چالشهای پیش روی اقلیت مسلمان پس از حملات یازدهم سپتامبر مورد انتقاد قرار داده است.

گزارش مستقلی که به تازگی از سوی شبکه خبری بی بی سی منتشر شده نتیجه گیری کرده است که پوشش های خبری که از اخبار مربوط به اسرائیل و فلسطین پخشی می شود متناقض، ناقص و گمراه کننده است که دشواری وضعیت زندگی فلسطینی ها را نشان نمی دهد.

از سوی دیگر صنعت فیلم در بریتانیا و ایالات متحده نیز به مثابه سوخت بر آتش این اسلام هراسی عمل می کنند. طیف گسترده ای از فیلمهای اکشن و انیمیشن هالیوود و فیلمهای هنری بریتانیا به نحو زمختی به اغراق و اشاعه باورهای نادرست درباره اسلام دست می زنند و یا به نحو ظریفی دین آسمانی اسلام را مورد اهانت قرار می دهند.

فیلمهای بریتانیایی و هالیوودی تنها تصویری که از مسلمانان ارئه کرده اند تصویر افرادی خشن یا تروریست است که برای مثال می توان به فیلم محاصره (1998) و سریال تلویزیونی 24 اشاره کرد.

جدا از آنکه مسلمانان به عنوان افراد خشونت طلبی به تصویر کشیده شدند، تعداد قابل توجهی از سوء تعابیر درباره دین و فرهنگ اسلام در این فیلمها مشاهده می شود. حتی در انیمیشن علاء الدین که خاستگاه آن تمدن اسلام است سرزمین مسلمانان را بربر توصیف کرده که کاراکتر اصلی دارای لهجه ای آمریکایی و سایر کاراکتر ها لهجه های خنده دار و اغراق شده دارند. فیلمهای غربی در هر ژانری که باشند دربرگیرنده باورهای منفی درباره اسلام و مسلمانان هستند .