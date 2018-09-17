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۲۶ شهریور ۱۳۹۷، ۱۲:۲۷

شهر کوهستانی کجور گازرسانی شد

شهر کوهستانی کجور گازرسانی شد

نوشهر- گازرسانی به شهر کوهستانی کجور به شیوه سی ان جی با حضور مسئولان کشوری و استانی به بهره برداری رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، آیین افتتاح طرح گازرسانی به شهر کوهستانی کجور پیش از ظهر دوشنبه با حضور مسولان انجام شد.

جعفر احمدپور مدیرعامل شرکت گاز مازندران در این مراسم با بیان اینکه تاکنون سه شهر کوهستانی شامل پول، کجور و رینه به شیوه سی ان جی گازرسانی شده است، اعتبار طرح گازرسانی به شهر کجور را ۲۱ میلیارد تومان اعلام کرد.

وی اظهار داشت: دولت برای ایجاد و ارائه خدمات رفاهی در حال گام برداشتن اسن و با افتتاح طرح گازرسانی هزار خانوار از نعمت گاز بهره مند شدند.

وی با بیان اینکه ایستگاه مادر گازرسانی کجور در نوشهر واقع شده، گفت: ایستگاه کجور ظرفیت ذخیره گاز را طی رو روز خواهد داشت.
به گفته احمدپور با افتتاح گازرسانی آرزوی دیرینه مردم شهر کوهستانی کجور محقق شد و می توانیم تا دو هزار اشتراک پذیری در این شهر داشته باشیم.

کد مطلب 4405492

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