درباره دنیزلی منصفانه قضاوت کنید/ نمی خواهیم از واقعیت فرار کنیم

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدحسن انصاری فرد در گفتگو با سایت باشگاه پرسپولیس افزود: دنیزلی مربی بزرگی است و با برخی حرفهای پیش پا افتاده و اتفاقاتی که در بازیها می افتد کوچک نمی شود. بنابراین بهتر است درباره این مربی بزرگ و امتحان پس داده منصفانه قضاوت کنیم و از وارد کردن بحث های حاشیه ای و سلیقه ای درباره نقد عملکرد او خودداری کنیم.

انصاری فرد در ادامه خاطر نشان کرد: دنیزلی همان مربی توانمندی است که درهشت هفته نخست رقابتهای لیگ برتر همه را به وجد آورده بود و در شرایطی که جامعه فوتبال ایران از ناکامی های تیم ملی در جام جهانی سرخورده شده بود بیش از هفتاد هزار تماشاگر را با به واسطه ارائه بازیهای روان و تماشاگر پسند به استادیوم آزادی کشاند.

انصاری فرد درباره ناکامی های پرسپولیس در چند هفته گذشته گفت: اگر حق به حقدار می رسید پرسپولیس قهرمان جام حذفی می شد و صدرنشینی مطلق لیگ نیز در پایان نیم فصل اول را به خود اختصاص می داد اما بدشانسی های متوالی و کم دقتی در نواختن ضربات نهایی و نادیده گرفتن بیش از 8 پنالتی مسلم و تأیید شده، پرسپولیس را از کسب امتیازات محروم کرد. علاوه بر آن دنیزلی در 8 هفته اخیر به طور متوسط بیش از 7 بازیکن خود را در اختیار نداشته است. ما وقتی می خواهیم عملکرد دنیزلی را نقد کنیم باید ضمن ملاحظه موارد فوق الذکر یادمان باشد که در هفته های اخیر نتوانسته تمام نفرات تیمش را در اختیار داشته باشد. با این وجود پرسپولیس در شرایطی که بالاجبار هافبک ها و حتی مهاجمان در خط دفاعی مورد استفاده قرار گرفته اند نتایج بدی نگرفت اما شکست مقابل ابومسلم در آن شرایط و فاصله گرفتن با صدر جدول عاملی شده تا متأسفانه برخی انتقادات غیرمنطقی و سلیقه ای جای خود را به بحث های کارشناسی و واقع گرایانه بدهد و این دور از انصاف است.

مدیرعامل باشگاه پرسپولیس گفت: آیا وقتی عملکرد دنیزلی مورد نقد و بررسی قرار می گیرد به این نکته اشاره می شود که این مربی درهفته های گذشته به اندازه ای با کمبود نفر مواجه شده که حتی لیست 18 نفره تیمش تکمیل نشده و ناچاراً از یک ترکیب مصلحتی و اجباری برای مقابله با حریفان استفاده کرده است.

انصاری فرد گفت: اگر 8 پنالتی مسلم پرسپولیس نایده گرفته نمی شد امروز کسی این حرفها را نمی زد. اگر بدشانسی ها و مصدومیت ها و محرومیت ها گریبان تیم را نمی گرفت امروز شاهد انتقادات اینچنینی از سرمربی تیم پرسپولیس نبودیم. البته ما نمی خواهیم از واقعیت فرار کنیم و شکست مقابل ابومسلم را توجیه نمائیم اما کارشناسان داوری در برنامه های تلویزیونی و مصاحبه های مطبوعاتی اعلام کردند که دروازه بان ابومسلم در نیمه اول باید اخراج می شد که چنین اتفاقی نیفتاد تا پرسپولیس در این دیدار هم از ناحیه داوری آسیب ببیند.

انصاری فرد گفت: در روزهایی که تیم پرسپولیس به شدت با کمبود بازیکن مواجه بود نفرات تیم در اختیار تیم امید و بزرگسالان قرار گرفتند. آیا امروز کسی به این مسائل توجه می کند که وقتی تیم پرسپولیس یک مدافع هم نداشت شیث رضایی تیم امید را در دوحه همراهی می کرد یا مهرداد اولادی و احسان خرسندی در اوج آمادگی فنی و روحی از تیم جدا شد؟

مدیرعامل باشگاه پرسپولیس در ادامه خاطر نشان کرد: ما با نگاهی منطقی به همه مسائل و فراموش نکردن واقعیت ها از دنیزلی حمایت می کنیم و معتقدیم اگر بحران مصدومیت ها و محرومیت ها رفع شود دنیزلی می تواند مثل اوایل فصل جاری تیم پرسپولیس را به مدعی قهرمانی در هر دو جام تبدیل کند. در حال حاضر تیم پرسپولیس برخلاف رقبای خود ، شانس اول قهرمانی در جام حذفی است و در لیگ برتر نیز از شانس نسبی برخوردار است.

انصاری فرد درباره نشست امروز با دنیزلی گفت : در این جلسه برنامه های تیم برای آینده و علل شکست مقابل ابومسلم بررسی شد و ما مطمئن هستیم که با بازگشت مصدومان و محرومان ، تیم به روزهای اوج خود بازمی گردد و دل هواداران میلیونی اش را شاد خواهد کرد.

انصاری فرد در پایان گفت: دو بازیکن سوریه ای در خط دفاع و حمله که یکی از آنها زیر 23 سال سن دارد را مدنظر داریم که حداکثر تا روز دوشنبه وارد تهران خواهند شد. ما به همین منظور امروز نماینده باشگاه را به سوریه اعزام کردیم و طی روزهای گذشته نیز مذاکرات مفیدی با این دو بازیکن داشته ایم که امیدواریم در نهایت به ثبت قرارداد آنها در روز یکشنبه یا دوشنبه منجر شود.