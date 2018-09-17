گازرسانی به ۵۰۰ روستای بالای ۲۰ خانوار در مازندران

به گزارش خبرنگار مهر، جعفر احمدپور پیش ازظهر دوشنبه در مراسم گازرسانی شهر کوهستانی کجور با بیان اینکه ۵۰۰ روستای بالای ۲۰ خانوار در استان جزو برنامه گازرسانی قرار دارد گفت: ۹۲.۵ درصد روستاهای استان تاکنون گازرسانی شده و این میزان تا پایان سال جاری به ۹۵ درصد خواهد رسید.

وی با اشاره به صرف ۲۱۰ میلیارد ریال برای اجرای طرح گازرسانی شهرهای کوهستانی پول و کجور اظهار داشت: مصرف گاز سالانه این شهرها بیش از یک میلیارد تومان خواهد بود.

عبدالصمد صفرنژاد فرماندار نوشهر نیز با بیان اینکه شهرستان نوشهر دروازه ورودی پایتخت به شمار می رود و بیشترین حجم مسافررا دارا است گفت: هر هفته ۵۰۰ هزار نفر مسافر به شهرستان سفر می کنند اما نگاه به منطقه شهرستانی است و ملی نیست.

وی با اشاره به وجود ۶۰ کیلومتر نوار ساحلی دارای مناطق خطرآفرین اظهار داشت: در ایام نوروز دو میلیون و ۶۰۰ هزار نفر مسافر در شهرستان مقیم شدند و این درحالی است که ساختار شهری برای حدود ۴۰ هزار جمعیت طراحی شده است.

صفرنژاد ادامه داد: انتقال آب کجور، طرح راه دسترسی به کجور از جمله پروژه های در دست اقدام در منطقه به شمار می رود و انشالله بزودی جاده دسترسی بازگشایی می شود و با بازگشایی جاده دسترسی تحول اقتصادی خوبی در شهرستان ایجاد می شود.

گازرسانی به شهر کجوز به شیوه سی ان جی و با ۲۱ میلیارد تومان هزینه بهره برداری شده است.