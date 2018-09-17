  1. استانها
  2. زنجان
۲۷ شهریور ۱۳۹۷، ۲:۲۹

رئیس اتاق بازرگانی زنجان:

صنعت فرش نیازمند فعالیت صنعتی گونه است

زنجان-رئیس اتاق بازرگانی زنجان با اشاره به اینکه صنعت فرش نیازمند فعالیت صنعتی گونه است، گفت: تفکر اتاق زنجان ارائه خدمات در بخش‌های مختلف به همه صنوف، به ویژه صنایع دستی و صنعت فرش است.

وی با بیان اینکه صنعت فرش طی سال‌های گذشته در استان زنجان به دلیل برخی کمبودها به فراموشی سپرده شده است، اظهار کرد: هرچه حوزه فرش تقویت شود، ذینفعان و فعالان این بخش بیشتر بهره‌مند خواهد شد که منجر به افزایش شاخص‌های اقتصادی استان می‌شود.

در این جلسه و با رای اعضای مجمع، اعضای هیأت مدیره انجمن فرش دستباف استان زنجان انتخاب شدند که بر این اساس عباس هدایتی، عباس بیات، اکبر حاج علی اکبری، اصغر حسنی و سید معروف موسوی به عنوان 5 عضو اصلی هیأت مدیره انتخاب شدند.

همچنین سید مرسل خلیلی نیز به عنوان بازرس اصلی انجمن فرش دستباف استان زنجان در دوره نخست انتخاب شد.
 

