۲۴۳۷ کلاس درس در زنجان هوشمند است

به گزارش خبرنگار مهر، علی محمدی ظهر دوشنبه در نشست خبری با خبرنگاران، به هوشمندی کلاس های درس در استان اشاره کرد و گفت: تعداد کلاسهای درس هوشمند استان زنجان شامل ۲ هزار و ۴۳۷ کلاس درس است.
وی اظهار کرد: تعداد مدارس متصل به شبکه اطلاعات در استان ۲۰۳ کلاس درس و تعداد یک هزار و ۴۱۹ مدرسه استان دارای پورتال اطلاعرسانی هستند و از مجموع کلاسهای هوشمند در استان زنجان یک هزار و ۱۶۷ کلاس درس در مقطع ابتدایی فعال است.
سرپرست معاونت پژوهش و نیروی انسانی اداره کل آموزشوپرورش استان زنجان به وضعیت هوشمند سازی مدارس در استان زنجان اشاره کرد و افزود: هوشمند سازی مدارس فرآیند خاصی دارد و این امر از رویکردهای جدید آموزشوپرورش است و در استان هم به خوبی اجراشده است.
محمدی تأکید کرد: از سال ۸۹ که طرح هوشمند سازی مدارس شروعشده در استان زنجان معلمان در دورههای آموزشی فناوری شرکت کردهاند و در اجرای طرح هوشمند سازی مدارس باید اولیاء دانش آموزان همکاری لازم را با سازمان آموزشوپرورش داشته باشند و هوشمند سازی تنها فیزیکی نیست و معلمان هم آموزش میبینند و تولید محتوا است.
وی به مزایای استفاده از سیستم فناوری در مدارس اشاره کرد و گفت: امروزه تکنولوژی پیشرفت کرده و باید دانش آموزان با کامپیوتر آشنایی داشته باشند و با توانمندیها و تکنولوژیها روز دنیا آشنا شوند.
محمدی خاطرنشان کرد: استفاده از فناوری روز باعث افزایش یادگیری دانش آموزش میشود و معلمان هم بهتر میتوانند مطالب را بهصورت درست به دانش آموزان منتقل از کامپیوتر با توجه به جذابیت و پویانمایی که دارد باعث میشود دانش آموزان بیشتر به سمت یادگیری سوق داده شود.
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