به گزارش خبرنگار مهر، تجارت با هند برای ایران همواره از اهمیت بالایی برخوردار بوده است چرا که هند یک شریک تجاری بسیار مهم برای ایران است. به خصوص در عصر حاضر که این کشور پهناور به خاطر جمعیت زیاد و رشد اقتصادی بسیار چشمگیر به یکی از قدرت های اقتصادی منطقه تبدیل شده و در جهان نیز حرفهای زیادی برای گفتن دارد.

بنا به توصیه های سازمان توسعه تجارت به بازرگانان ایرانی، بازار هند می تواند پذیرای بسیاری دیگر از فرآورده های ایرانی شامل انواع محصولات نساجی مثل پتو، پرده و تشک؛ لوازم آرایشی و بهداشتی مثل انواع شامپو، کرم دست و صورت، مایع دستشویی و ظرفشویی و ضدعفونی کننده ها؛ انواع میوه های خشک بسته بندی شده؛ انواع کفشهای ورزشی، انواع حبوبات مثل نخود، عدس و لوبیا، انواع محصولات ساخته شده از مس و آلومینیوم، انواع فرش ماشینی و موکت و زیرانداز، انواع دی وی دی های خام برای تکثیر شمار بالای فیلم سینمایی های تولید شده در آن کشور در تیراژ بالا؛ انواع شیلنگ کشاورزی و همچنین ظروف چینی و پرسلین باشد.

بررسی تازه‌ترین آمار گمرک از تجارت خارجی نشان می دهد طی پنج ماه نخست سال جاری، ۳ میلیارد و و ۸۰۴ میلیون و ۸۳۶ هزار تن کالا به ارزش ۹۸۷ میلیون و ۶۸ هزار دلار از ایران به هند صادر شده است.

صادرات انجام شده به هند از لحاظ وزنی ۸.۲۲ درصد و از لحاظ ارزش ۵.۱۱ درصد از کل ارزش صادرات ایران در این مدت را شامل می‌شود و از این حیث کشور هند در میان کشورهای دریافت‌کننده کالا از ایران در رتبه ۵ قرار می‌گیرد.

عمده اقلام صادراتی به این کشور شامل آمونیاک، بادام، خرما مضافتی، روغن پایه معدنی، قیر و آسفالت، قراضه های فلزی، کربن، موم، نخ، قیر نفت، انواع آهن و فولاد، پارافین، سیب، کیوی، میگو، قطعات منجمد مرغ، زعفران و ... می شود.

این در حالی است که در پنج ماه نخست سال گذشته ۴ میلیارد و ۲۲۷ میلیون و ۹۵۸ هزار تن کالا از ایران به هند صادر شده بود که ارزش آن یک میلیارد و ۱۴۸ میلیون و ۲۱۲ هزار دلار بوده است.

صادرات ایران به هند در مدت مشابه سال گذشته از لحاظ وزنی ۸.۸۶ درصد و از لحاظ ارزش ۶.۷۶ درصد از کل صادرات انجام شده در مدت مذکور بود.

به این ترتیب مقایسه میزان صادرات به هند در پنج ماهه نخست سال جاری با مدت مشابه سال گذشته حاکی از آن است که صادرات به این کشور از لحاظ وزنی ۱۰.۰۱ درصد و از لحاظ ارزش ۱۴.۰۳ درصد کاهش یافته است.