کشته و زخمی شدن 88 عراقی در حملات مختلف / کشته شدن 14 فرد مسلح

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، منابع امنیتی عراق گزارش دادند: افرادی سوار بر دودستگاه خودروی بمب گذاری شده با منفجر کردن خودروی خود در نزدیک سینما "البیضاء" در منطقه "بغداد الجدیده" شهر بغداد دستکم 15 نفر را کشته و 55 نفر دیگر را زخمی کردند.

اصابت گلوله های خمپاره به منطقه "الحریه" در شمال بغداد نیز به کشته شدن یک نفر و زخمی شدن 10 نفر دیگر منجر شد و یک منبع پلیس عراق ازحمله افراد مسلح به یک دستگاه اتوبوس در اتوبانی درشرق شهر"کرکوک" و کشته شدن دو نفر و زخمی شدن چهار نفر دیگر خبر داد. یک دستگاه خودروی بمب گذاری شده نیز درجنوب شهر کرکوک منفجر شد.

درهمین حال، ارتش عراق اعلام کرد که یک فرد مورد پیگرد را در روستای "العبیدی" در بخش الحویجه درغرب شهر کرکوک بازداشت و از وی مقادیری سلاح و مدارک مربوط به شبکه القاعده کشف کرده است.

ازسوی دیگر، افراد مسلح با حمله به خانه ای درمنطقه "الاسکندریه" درجنوب بغداد یک نفررا به قتل رساندند و منابع امنیتی شهر"کوت" نیز ازکشف پنج جسد خبر دادند.

منابع وزارت کشورعراق گفتند که افراد مسلح ملبس به اونیفورم نظامی و خودروهای پلیس، هشت کارمند یک شرکت خصوصی را درشهر بغداد ربودند.

این درحالیست که ارتش آمریکا اعلام کرد: هواپیماهای آمریکایی بامداد امروز با حمله به ساختمانی در جنوب شهر"بعقوبه" 14 تروریست را به قتل رسانده اند.