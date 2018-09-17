۴۲طرح عمرانی، درمانی و فرهنگی توسط سپاه شاهرود در حال انجام است

سرهنگ حسین ابوذری در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن بیان اینکه ۴۲ طرح عمرانی، درمانی و فرهنگی توسط سپاه شاهرود در حال انجام است، ابراز داشت: این طرحها در ادامه رزمایش محمدرسولالله(ص) برای خدمترسانی به مردم قلمداد می شود که طی آن سعی می شود در بازه زمانی دهم تا سی ام شهریورماه، خدمات گسترده ای به محلههای اسلامی شهرستان ارائه شود.
وی با تاکید بر اینکه هفت گروه جهادی، ۱۸ فعالیت عمرانی و سازندگی را در سطح شهرستان شاهرود انجام میدهند، افزود: پنج گروه جهادی نیز، ۱۲ عنوان فعالیت فرهنگی، هنری و اجتماعی را در دستور کار خود دارند که اعتبارات این طرح ها از محل اردوهای جهادی و خیران تامین می شود.
کاروان خدمترسانی ایجاد شد
مسئول بسیج سازندگی شاهرود بابیان اینکه کاروانی متشکل از افراد محلات در راستای محرومیتزدایی و خدمت به مردم تشکیلشده است، ابراز داشت: در این طرح تلاش میشود تا از توانمندیهای بومی با همراهی بسیج سازندگی و شورای محلات در مناطق محروم استفاده شود.
ابوذری در ادامه تصریح کرد: بازسازی مسجد محله مهدیه واقع در شهرک ولیعصر(عج) شاهرود یکی از آن اقداماتی است که توسط بسیج سازندگی به سرانجام رسیده و هماکنون گروههای جهادی در حال احداث آشپزخانه، یک چشمه سرویس بهداشتی و انبار برای آن هستند.
وی افزود: به منظور زیباسازی محلات شاهرود نیز تاکنون دو گروه جهادی بالغبر ۳۰۰ متر دیوارنویسی و رنگآمیزی را انجام دادند که این اقدامات هم اکنون در چند نقطه شهرک بهشتی در حال اجرا است.
ایجاد ۲۰ گروه جهادی
مسئول بسیج سازندگی شاهرود بابیان اینکه ۲۰ گروه جهادی در طرح محله اسلامی شهرستان مشارکت دارند، ابراز داشت: در شهرک بهشتی ساخت یک واحد مسکونی برای یک خانواده بد سرپرست در حال انجام است که تداوم آن برای افراد مستحق توسط بسیج سازندگی پیشبینی میشود.
ابوذری بابیان اینکه رنگآمیزی خانه عالم مسجد شهرک بهشتی شاهرود نیز در حال انجام است، اضافه کرد: هفت عرصه برای بازسازی در محله این شهرک شناسایی و باهمت گروه جهادی بسیج سازندگی اقدامات لازم برای آنها شامل تکمیل سه ساختمان با پیشرفت فیزیکی ۹۷ درصد برای سکونت اهالی در دست اجرا است.
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