استان قزوین درارائه خدمات به مسافران در تعطیلات آمادگی کامل دارد

به گزارش خبرنگار مهر، علی فرخزاد در جلسه کمیسیون ایمنی راه ها که روز دوشنبه در استانداری برگزار شد از آمادگی کامل استان برای کاهش بار ترافیک در تعطیلات خبرداد و اظهارداشت: با توجه به پیش بینی ترافیک سنگین به علت اتمام تعطیلات تابستان تمام تمهیدات لازم در جاده های مواصلاتی استان در نظر گرفته شده است.

فرخ زاد ضمن تاکید بر ضرورت حفظ و نگهداری از جاده ها گفت: اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای با همکاری پلیس راه به منظور جلوگیری از تخریب جاده ها می بایست با استفاده از باسکول های سیار بار خودروهای سنگین معادن که مبادرت به حمل بارهای اضافه می کنند را مورد بازدید قرار داده و گزارش خود را در جلسه بعدی این کمیسیون ارایه کنند.

معاون عمرانی استانداری قزوین تصریح کرد: در خصوص بازگشایی دوربرگردان شرقی سه راهی دانسفهان در مسیر بویین زهرا، سه راهی رحیم آباد که توسط شهرداری دانسفهان احداث شده است باید براساس ضوابط فنی و ایمنی ادارات کل راه و شهرسازی و راهداری و حمل و نقل جاده ای اقدامات لازم به عمل آید.

این مسئول با اشاره به اصلاح آیین نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو و واگذار شدن مسئولیت فعالیت های شرکت های امداد خودرو به سازمان صنعت، معدن و تجارت افزود: باید سازمان صنعت، معدن و تجارت و اداره کل حمل و نقل جاده ای استان بر عملکرد این شرکت ها نظارت بیشتری داشته باشد تا شاهد رفع نقاط ضعف موجود باشیم.

فرخزاد یادآورشد: هشت کیلومتر از عملیات تکمیل باند دوم بزرگراه قزوین به بویین زهرا باقیمانده و شاهد ترافیک ۸۰ درصدی دراین مکان هستیم و هفته آینده این مسیر مورد بازدید استاندار قرار می گیرد تا سریعتر بتوان در رابطه با مشکلات آن تصمیم گیری کرد.