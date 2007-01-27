مصدومیت ، جودوکار کشورمان را از دستیابی به مدال بازداشت / سرلک راهی بیمارستان شد

به گزارش خبرنگارمهر، وحید سرلک تنها نماینده ایران در روز اول این مسابقات که حکم رقابتهای انتخابی المپیک را دارد و تحت عنوان world cup به مدت دو روز در تفلیس گرجستان انجام می شود، به علت مصدومیت شدید ازکسب مدال برنزمحروم شد.

سرلک دقایقی قبل برای کسب مدال برنز این رقابتها برابر آرمن نازاریان جودوکار ارمنستانی وقهرمان اروپا در این وزن قرار گرفت اما در زمان برگزاری این رقابت ازناحیه سردچارمصدومیت شدید شد تا از ادامه مسابقه بازماند.

جودوکارشایسته کشورمان به علت مصدومیت نتوانست مسابقه را ادامه دهد و در نهایت داوران نازاریان را به عنوان فرد پیروز این مسابقه معرفی کردند تا سرلک به مقام پنجم این رقابتها رضایت دهد.



نماینده کشورمان در وزن 60 کیلوگرم پس از این حادثه بلافاصله به بیمارستان منتقل شد تا تحت مداوا و درمان لازم قراربگیرد .

مهدی سرلک دوماه پیش درمسابقات گزینشی المپیک چین که درکره جنوبی برگزار شد موفق شده بود مقام نائب قهرمانی این مسابقات را بدست آورد.