  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۷ بهمن ۱۳۸۵، ۲۰:۳۸

/ رقابتهای بین المللی جودو گرجستان/

مصدومیت ، جودوکار کشورمان را از دستیابی به مدال بازداشت / سرلک راهی بیمارستان شد

مصدومیت ، جودوکار کشورمان را از دستیابی به مدال بازداشت / سرلک راهی بیمارستان شد

در اولین روز از رقابتهای بین المللی جودو گرجستان وحید سرلک جودوکار کشورمان در وزن 60 کیلوگرم به علت مصدومیت شدید در دیدار با حریف ارمنستانی راهی بیمارستان شد تا از دستیابی به مدال برنز این وزن محروم شود.

به گزارش خبرنگارمهر، وحید سرلک تنها نماینده ایران در روز اول این مسابقات که حکم رقابتهای انتخابی المپیک را دارد و تحت عنوان world cup به مدت دو روز در تفلیس گرجستان انجام می شود، به علت مصدومیت شدید ازکسب مدال برنزمحروم شد.

سرلک دقایقی قبل برای کسب مدال برنز این رقابتها برابر آرمن نازاریان جودوکار ارمنستانی وقهرمان اروپا در این وزن قرار گرفت اما در زمان برگزاری این رقابت ازناحیه سردچارمصدومیت شدید شد تا از ادامه مسابقه بازماند.

جودوکارشایسته کشورمان به علت مصدومیت نتوانست مسابقه را ادامه دهد و در نهایت داوران نازاریان را به عنوان فرد پیروز این مسابقه معرفی کردند تا سرلک به مقام پنجم این رقابتها رضایت دهد.

نماینده کشورمان در وزن 60 کیلوگرم پس از این حادثه بلافاصله به بیمارستان منتقل شد تا تحت مداوا و درمان لازم قراربگیرد .

مهدی سرلک دوماه پیش درمسابقات گزینشی المپیک چین که درکره جنوبی برگزار شد موفق شده بود مقام نائب قهرمانی این مسابقات را بدست آورد.

کد مطلب 440569

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها