۳۴ مرکز اقامتی درمان اعتیاد ماده ۱۵ در استان مرکزی فعالیت دارند

به گزارش خبرنگار مهر، کیانوش امینی پیش از ظهر یکشنبه در جلسه شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر شهرستان اراک اظهار داشت: از ۳۴ مرکز ماده ۱۵ استان مرکزی، ۱۴ مرکز طبق پروتکل جدید که یک پروتکل بسیار علمی و تخصصی است فعالیت دارند و شش مرکز نیز در حال حاضر برای انطباق با متد جدید در شرایط تعطیل به سر می‌برند که پیش‌بینی می‌شود تا پایان سال این مراکز با روش جدید به ۲۰ مرکز ارتقا پیدا کند.

معاون پیشگیری بهزیستی استان مرکزی افزود: بهزیستی از جمله دستگاه هایی است که فعالیت‌های مختلف را در حوزه‌های متفاوت برعهده دارد و موضوع پیشگیری، درمان، کاهش آسیب و توانمندسازی در حوزه اعتیاد یکی از وظایف بهزیستی به شمار می رود.

امینی خاطرنشان کرد: تا جایی که امکان داشته باشد سعی داریم توزیع جغرافیایی این مراکز در سطح استان مرکزی به شکل و شیوه صحیح صورت پذیرد. بنابراین انتظار داریم که مراکز مجاز ما مورد حمایت قرار گیرند، چراکه این مراکز از سوی دستگاه های نظارتی سخت در فشار هستند.

معاون پیشگیری بهزیستی استان مرکزی تصریح کرد: این در حالی است که مراکز غیرمجاز بسیار راحت دارند فعالیت می‌کنند که این باعث می شود کار از روش علمی و تخصصی خارج شود. لذا انتظار داریم از سوی مسئولان مرتبط نظارتی یک هم گرایی صورت بگیرد. اگر نظارت‌ها به درستی انجام نشود شاهد افزایش مراکز اقامتی غیر مجاز در استان خواهیم بود.

امینی بیان داشت: نکته دیگر اینکه در برخی از مناطق که جزو مناطق آسیب خیز هستند یا توزیع مواد مخدر در آنجا وجود دارد، اجازه فعالیت به مراکز درمان اعتیاد داده نمی شود.

وی ادامه داد: در یکی از روستاهای شهرستان اراک که به عنوان منطقه پرخطر از لحاظ اعتیاد نام برده شده، دو مرکز اقامتی وجود داشت که به علت عدم حمایت به نقاط دیگر انتقال یافتند. به اعتقاد من همگرایی در این خصوص موجب کاهش آسیب در حوزه اعتیاد می شود.