۸۰ درصد باغات چهارمحال و بختیاری دچار خسارت شده است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری، ابراهیم شیرانی تاکید کرد: چهارمحال و بختیاری دارای ۴۰ هزار هکتار باغ است که از این سطح ۱۴ هزار و ۲۰۰ هکتار به بادام اختصاص دارد.

وی تصریح کرد: براساس بررسی های انجام شده، میزان خسارت ناشی از خشکسالی به باغات چهارمحال و بختیاری ۴۱۰میلیارد تومان برآورد می شود.

وی بیان کرد: کاهش بارش و خشکسالی های مستمر باعث خشک شدن چشمه ها، کاهش دبی قنوات و کم آبی رودخانه ها، تغییر نوع و زمان بارش، چرای بی رویه و شخم و شیار در عرصه های ملی از مهمترین عوامل تهدید کننده گونه های گیاهی چهارمحال و بختیاری است.