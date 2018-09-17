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۲۶ شهریور ۱۳۹۷، ۱۴:۵۹

مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری:

۸۰ درصد باغات چهارمحال و بختیاری دچار خسارت شده است

۸۰ درصد باغات چهارمحال و بختیاری دچار خسارت شده است

شهرکرد- مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری گفت: حدود ۸۰ درصد باغات این استان دچار خشکسالی و خسارت شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری، ابراهیم شیرانی تاکید کرد: چهارمحال و بختیاری دارای ۴۰ هزار هکتار باغ است که از این سطح ۱۴ هزار و ۲۰۰ هکتار به بادام اختصاص دارد.

وی تصریح کرد: براساس بررسی های انجام شده، میزان خسارت ناشی از خشکسالی به باغات چهارمحال و بختیاری ۴۱۰میلیارد تومان برآورد می شود.

وی بیان کرد: کاهش بارش و خشکسالی های مستمر باعث خشک شدن چشمه ها، کاهش دبی قنوات و کم آبی رودخانه ها، تغییر نوع و زمان بارش، چرای بی رویه و شخم و شیار در عرصه های ملی از مهمترین عوامل تهدید کننده گونه های گیاهی چهارمحال و بختیاری است.

کد مطلب 4405714

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