سید احمد موسوی، مدیر انتشارات ترجمان در گفتگو با خبرنگار مهر به خط مشی ترجمان و اهداف این نشریه پرداخت و در این خصوص گفت: از نظر خط مشی و اهداف ترجمان چندان با جریان ترجمه‌ای که در گذشته بود، متفاوت نیست. البته یک تفاوت اصلی وجود دارد و آن اینکه در جریانات قبلی یک نوع عدم آگاهی نسبت به صداهای جدید در علوم انسانی در دنیای انگلیسی زبان وجود داشت، که ترجمان تلاش دارد که آن صداهای جدید را نیز بخواند و گزینش و منتشر کند.

وی افزود: ما اول از همه می‌خواستیم آن چندصدایی را ایجاد کنیم و جریاناتی که کمتر از آن‌ها مطلب در زبان فارسی وجود دارد را منتشر کنیم. خوب طبیعتا با همچین نگاهی سراغ جریانات انتقادی می‌رویم که به یک نوع شکستن سلطه برخی از جریانات داخلی هستند.

وی در ادامه بیان کرد: اگر هر کدام از بنگاه‌های ترجمه به عمد سراغ عدم انعکاس جریانات انتقادی بروند متوجه می‌شوند که چقدر در فضای رسانه‌ای و مجلات و روزنامه‌های خارجی مطالب انتقادی متعدد و انبوه مطالب هست. در هر حال ایجاد یک جریان جدید در تفکر همراه با یک سویه انتقادی هست و همواره این غلبه در خود سایت‌ها ونشریات غربی نیز وجود دارد. در هر صورت ما گزینش کمتری می‌کنیم تا حدود زیادی همان چیزی که در فضای علوم انسانی غربی هست را منتشر کنیم و هدفمان در نهایت این است که بتوانیم با این کار در علوم انسانی تضارب آرا ایجاد کنیم که در نهایت به تولید تفکر انتقادی در ایران منجر شود.

سید احمد موسوی گفت: شماره جدید «ترجمان» هفته اول مهرماه در دکه‌ها دیده خواهد شد. تفاوت ترجمان که از شماره ۷ آغاز شد شامل تغییرات در طراحی مجله در جلد و داخل آن است. پرونده شماره قبلی مجله با عنوان اهمال کاری بود و پرونده این شماره ترجمان درباره خشم و خشونت در فضای مجازی است که تغییرات مذکور با ایده‌های پرونده‌ها مرتبط است.

وی ادامه داد: پرونده‌های ترجمان نسبت به شماره های قبلی بار سنگین‌تری را حمل خواهد کرد. بخش دیگری که ترجمان در این شماره آن را دنبال خواهد کرد معرفی کتبی است که در سه ماه تابستان در فضای علمی و فرهنگی مرتبط با علوم انسانی به زبان خارجی منتشر شده است.

سید احمد موسوی افزود: طراحی جلد مجله ترجمان در شماره قبل با یک نگاه طنز آمیز و کارتونی بود و این ایده در این شماره نیز ادامه خواهد داشت. در شماره قبل نقاشی معروف کلیسای «سنت پیتر» با موضوع خلقت ایده طراحی روی جلد بود که دستی از زیر پتو به سمتی می‌آمد و دست خداوند هم به صورت سایه به او نزدیک می‌شد که عمل خلقت انجام شود و دست انسان آن را اهمال کارانه را کنار می‌زد و تیتر هم زده شده بود که فردا هم روز خدا است. ایده شماره جدید هم فعلا چون منتشر نشده است، امکان فاش شدن آن نیست ولی مرتبط با موضوع خشم و خشونت در فضای مجازی و اثری است که بر افراد می‌گذارد.

گفتنی است، مجله ترجمان که چند سالی است به صورت فصلنامه منتشر می‌شود، مورد توجه اکثر جریانات علمی و فرهنگی داخلی قرار گرفته است. این نشریه فقط یک مطلب تولیدی به زبان فارسی در بخش سرمقاله دارد، و مابقی محتوای آن ترجمه‌ای از تازه‌ترین مقالات و یادداشت‌های علوم انسانی به زبان خارجی است.