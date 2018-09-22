به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی شنا ایران در هجدهمین دوره بازی‌های آسیایی شرکت کرد اما طلسم بی مدالی همچنان پابرجا ماند و ملی‌پوشان موفق به کسب مدال نشدند و تنها شکستن رکورد ملی توسط سینا غلامپور یکی از دستاوردهای تیم بود.

ملی پوش شنای ایران در گفتگو با خبرنگار مهر درباره حضورش در بازی‌های آسیایی جاکارتا گفت: برای نخستین بار بود که در بازی‌های آسیایی شرکت می‌کردم به همین دلیل تجربه‌ای نداشتم اما از شناگران باسابقه در این زمینه اطلاعاتی را به دست آوردم و در جریان رکوردها بودم.

وی افزود: تنها تفاوت این دوره از بازی‌ها با ادوار گذشته در این بود که رکوردهای بسیاری شکسته شد و حتی در بخش بانوان نیز رکورد جهانی شکست که این نشان می دهد شنای آسیا روند رو به رشدی را در پیش گرفته است.

غلامپور درباره عملکرد خودش در بازی های آسیایی تصریح کرد: نبود روان شناس در کنار تیم ملی بسیار در کار من تأثیر گذاشت و من نتوانستم کار اصلی خودم را انجام دهم. پس از برگزاری یک مرحله از مسابقات، با روان شناس تیم ملی تماس گرفتم و خود را برای مرحله بعدی آماده کردم و توانستم در ۴ در ۱۰۰ متر انفرادی نفر اول گروه شوم و رکورد بیداریان را پس از ۹ سال جابجا کنم. همچنین در همان ماده و در بخش تیمی نیز موفق شدیم رکورد ۹ ساله را بشکنیم.

ملی پوش شنای ایران یادآور شد: از رکورد خودم در بخش تیمی راضی نبودم چرا که توقع بیشتری داشتم. استرس کمی باعث شد تا رکوردهایم مطابق با میلم نباشد و اگر ما در مسابقات مهم‌تری مثل رقابت‌های جهانی و آسیایی شرکت می کردیم قطعاً در اندونزی بهتر شنا می کردیم اما در کل از نتیجه خودم راضی هستم و در حال حاضر نیز برای شرکت در مسابقات مسافت کوتاه چین که جهانی است و آذرماه برگزار می‌شود خودم را آماده می کنم.

وی در پاسخ به این سوال که شنا به چه برنامه ای نیاز دارد تا در رویدادهای بین المللی به مدال برسد، گفت: شنا رشته ای نیست که با ۲-۳ سال حمایت بتوانیم مدال کسب کنیم چرا که شنا رشته ای دیر بازده است و نیاز به حمایت و زمان بیشتری دارد تا بتواند پیشرفت کند و این نیز کار یک یا دو نفر نیست و یک حمایت همه جانبه را می طلبد.

غلامپور ادامه داد: باید از علم مربیان خارجی استفاده کنیم. مربیان تغذیه، ماساژور، روان شناس و غیره همه از نیازهای شنا هستند.

ملی پوش شنای ایران درباره حمایت فدراسیون نیز اظهار داشت: رضوانی (رئیس فدراسیون) تا جایی که توانسته از شنا حمایت کرده، اردوی ارمنستان که قبل از اعزام به بازی‌های آسیایی برگزار شد اردوی ارتفاع بود که پس از سالها، تیم شنا به این اردو اعزام شد و اگر این روند ادامه دار باشد و شرایط حضور در مسابقات بیشتر فراهم شود به پیشرفت شنا کمک بسیاری خواهد شد.

غلامپور در پایان خاطرنشان کرد: از خانواده ام که همه جوره مرا حمایت کردند و همچنین از مربیانم سعادتی، حضرتی و مشتاق که برای پیشرفت من تلاش کردند، تشکر می کنم.