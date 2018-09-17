به گزارش خبرنگار مهر، سید موسی خادمی عصر دوشنبه در نشست بررسی مشکلات واحدهای صنعتی دورود با تاکید بر اینکه وزیر صنعت به استان علاقه مند هستند و پیگیر مسائل لرستان هستند، گفت: دو طرح مهم و صنعتی سیمان ازنا و فروآلیاژ در سفر وزیر صنعت به لرستان کلنگ زنی شد.

وی با بیان اینکه جلسه ستاد تسهیل ملی مخصوص لرستان باید در تهران برگزار شود، گفت: همچنین سازمان های توسعه ای وزارت صنعت، معدن و تجارت در لرستان سرمایه گذاری کنند و در این راستا چند طرح نیز تدوین شده است.

خادمی با تاکید بر لزوم احیا و تقویت واحدهای سنگبری لرستان گفت: همچنین تقویت صنایع پایین دستی حوزه سنگ لرستان باید در دستور کار قرار گیرد.

استاندار لرستان همچنین با تاکید بر ضرورت استفاده از ظرفیت تهاتر برای اجرای پروژه های لرستان گفت: شهرستان دورود با توجه به مشکلات آن نیازمند توجه ویژه است.

خادمی با تاکید بر لزوم عملیاتی شدن فاز چهار سیمان دورود از سوی وزیر صنعت گفت: صدها بار برای عملیاتی شدن این پروژه جلسه برگزار کرده ایم.