سومین پویش جمع آوری کتاب فراخوان داد/کتابها را «نذر دانایی» کنید

به گزارش خبرنگار مهر، این پویش مردمی به منظور جمع‌آوری کتاب برای مناطق کمتر برخوردار شیراز و روستاهای استان فارس و سوق دادن سنت زیبای «نذر» به سمت امور فرهنگی راه اندازی شده است و مردم می‌توانند در ماه محرم امسال، به نیت نذر، کتاب‌های خوانده شده خود را اهدا کنند.

در پوستر «نذر دانایی» با جمله «نگذارید کتابهایتان در گوشه خانه خاک بخورد!» ار مردم شیراز خواسته شده است کتاب های خوانده شده و بدون استفاده خود را با اولویت « رُمان، تاریخ، کودک، تربیتی و روانشناسی» به این پویش بسپارند.

پویش نذر دانایی اعلام کرده که «از پذیرش کتاب های فرسوده، آموزشی و درسی معذور است» و عموم مردم « برای نذرکتاب های خوانده شده و سالم خود کافی است نام، نام خانوادگی و تعداد کتاب اهدایی را به شماره ۰۹۳۹۷۱۱۴۵۶۳ پیامک یا واتس اپ کنند.»

بر این اساس، اعضای پویش در فرصت مناسب و اسرع وقت نذر دانایی شیراز با اهداکنندگان تماس گرفته و کتاب ها را جمع آوری می کنند.

به گفته مسئول پویش نذر دانایی در ۲ سال گذشته بیش از ۱۲هزار جلد کتاب توسط این پویش جمع آوری شده و در بیش از ۱۰ روستا، ۳ منطقه محروم شیراز و یک منطقه عشایری استان فارس توزیع شده است.

حسن دهقان گفت: «نذر دانایی» هرگز به دنبال حذف و جایگزینی سایر نذرها نیست و معتقد است نباید برای انجام یک کار خوب، کار خوب دیگری را حذف کرد.

وی ادامه داد: بسیاری از کتاب ها در گوشه کتابخانه ها و پستوهای خانه ها خاک می خورد اما با اهدای آن می توان اتفاق خوبی برای فرهنگ مطالعه در مناطق محروم و روستاها رقم زد.

رییس انجمن اهل قلم استان، ازهمکاری ستاد هماهنگی شهرها و روستاهای دوستدار کتاب فارس، اداره کل کتابخانه های عمومی فارس و پویش مردمی روستاییان فرزانه روستای دوستدار کتاب امامزاده بزم در این طرح مردمی خبر داد و گفت: «نذر دانایی» به صورت کاملا مردمی و مستقل اجرا می شود و مردم شیراز به عنوان داعیه دار کسب عنوان پایتخت کتاب، سه سال متمادی این طرح مردمی و بزرگ را اجرا کرده اند.

به گزارش خبرنگار مهر، پویش مردمی «نذر دانایی» برای سومین سال پیاپی توسط موسسه فرهنگی و هنری آفتاب مهر صبا فارس برگزار می شود.