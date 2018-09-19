حاجاتی که در پای«هفت منبر» روا می شوند/سوگ شمع ها در عزای حسین(ع)

خبرگزاری مهر، گروه استان ها: محرم که می شود عمیق ترین پیوندها میان عقل و عشق، در سایه عزاداری ها شکل می گیرد. کوچک و بزرگ برای نوکری اهل بیت(ع) به صحنه می آیند و شهر را جامعه ماتم می پوشانند.

عاشقان امام حسین(ع) با برپایی ایستگاه های صلواتی و برگزاری محافل عزاداری، جلوه ای دیگر از ارادت و اخلاص را به نمایش می گذارند. این روزها چهره شهر رنگ غم به خود گرفته چراکه ماه عزای شهید کربلا فرا رسیده است. صدای نوحه سرایی ها از هر شبستان و تکایا به گوش می رسد. چه داشته ای ای حسین(ع) گه اینگونه برایت بی قراری می کنند. چه کرده ای که اینگونه در سوگواری ات ناله می زنند و بر سر و سینه می کوبند.

به راستی که چی زیبا فرهنگ عاشوراییان هنوز بر جا مانده است. هنوز گوشه گوشه کشورهای اسلامی دنیا، واقع عاشورا به تصویر کشیده می شود و با برگزاری مراسماتی مختص آداب و رسوم هر منطقه، قلب ها به لرزه در می آید.

خراسان جنوبی از جمله استان هایی است که با داشتن مراسماتی اعم از علم بندان، نخل گردانی و هفت منبر می خواهند سهم شان را در انتقال فرهنگ عاشورا به نسل جدید ادا کنند و برای فیض بردن از این ایام با برکت از هیچ محفلی غافل نمی شوند.

سوگ شمع ها برای عزای حسین(ع)

سنت زیبای هفت منبر، توسط زنان در غروب روز تاسوعا اجرایی می شود. زنان و دختران در پای هفت منبر که طی ایام محرم در آن ها روضه خوانی شده، شمع روشن می کنند.

این افراد از عصر روز تاسوعا روی منبر پارچه ای مشکی انداخته و آن را در نزدیکی مسجد و یا حسینیه می گذارند و یک تشت پر از گل را روی پله منبر می گذارند و تشتی خالی را هم در پله دیگری می گذارند. زن ها در نزدیکی غروب آفتاب به این اماکن می روند و بعد از نیت کردن، شمع خود را روشن کرده و داخل سینی می گذارند و بعد نذورات خود را در داخل تشت می ریزند و منبر را زیارت کرده و به مکان دیگری می روند.

نذوراتی که جمع می شود به خادم منبر تعلق دارد و باید تا پایان مراسم و خاموش شدن شمع ها در آنجا بماند. نباید هیچ یک از شمع ها را خاموش کنند بلکه باید صبر کنند تا شمع ها خاموش شود. همچنین اشک های شمع را دور نمی ریزند و در مکانی از مسجد جمع آوری می کنند و یا به عنوان نمادی از تربت امام حسین(ع) در خانه نگهداری می کنند.

ثبت «هفت منبر» در میراث معنوی کشور

مسئول حوزه پژوهش اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان جنوبی در گفت و گو با خبرنگار مهر بیان کرد: آیین هفت منبر خراسان جنوبی با شماره ۵۰۷ در فهرست میراث معنوی کشور به ثبت رسیده است.

سید احمد برابادی با بیان اینکه این مراسم در عصر عاشورا و تنها در شهرستان بیرجند اجرایی می شود، افزود: در این روز بانوان بیرجندی در محلات تاریخی که از گذشته در آن مراسم روضه خوانی بوده است، هفت منبر را اجرایی می کنند.

وی بیان کرد: برای برگزاری این مراسم ۱۵ مکان در شهرستان بیرجند وجود دارد که بانوان هفت مکان را انتخاب کرده و به عزاداری می پردازند.

مسئول حوزه پژوهش اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان جنوبی بیان کرد: هر خانم با هر نیتی که دارد، شمعی روشن می کند و به مکان دیگری می روند.

وی بیان کرد: گذشتگان ما بنا بر احترامی که برای مکان عزاداری قائل بودند، شمع روشن کرده و حاجات خود را از خداوند طلب می کردند.