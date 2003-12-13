جرج بوش: فرانسه، آلمان و روسيه در بازسازي عراق مشاركت كنند

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري آلمان، عليرغم آنكه هفته گذشته دولت آمريكا اعلام كرده بود كه كشورهاي مخالف جنگ عراق حق مشاركت در بازسازي اين كشور را ندارند، جرج بوش رئيس جمهوري آمريكا امروز خاطرنشان كرد: فرانسه ، آلمان و روسيه مي توانند تنها در بخشي ازاين كشور براي مشاركت در بازسازي عراق سرمايه گذاري كنند.

رئيس جمهوري آمريكا در بخش ديگري از سخنان خود اظهار داشت :" جيمز بيكر " فرستاده ويژه آمريكا طي هفته جاري براي ديدار و گفتگو با گرهارد شرودر صدر اعظم آلمان به اين كشور سفر خواهد كرد.