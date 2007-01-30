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۱۰ بهمن ۱۳۸۵، ۱۱:۴۴

/ عزت و آزادگی در نهضت امام حسین - 5/ حجت الاسلام اعرافی در گفتگو با مهر:

امام حسین (ع) عزت انسانی را در بالاترین سطح حفظ کرد

امام حسین (ع) عزت انسانی را در بالاترین سطح حفظ کرد

رئیس مرکز جهانی علوم اسلامی با اشاره به این حقیقت که عزت و بزرگواری یکی از مهمترین پیامهای عاشورای حسینی محسوب می شود، گفت: فداکاری امام حسین (ع) و یاران وی در راستای عدم تحقیر انسانیت، پایمال شدن ارزشهای آزادیخواهی و عزت انسانی در بالاترین سطح ممکن صورت گرفت.

حجت ‌الاسلام علیرضا اعرافی رئیس مرکز جهانی علوم اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در حادثه و واقعه عاشورا، شاهد تجلی پیامهای بسیار درخشان و مختلفی هستیم که ارائه کننده مجموعه ای از آموزه ها و تعالیم بلند اسلام و ارزشهای والای اسلامی و انسانی است که به صورت عینی و ملموس مشاهده می شود.

وی افزود: یکی از این پیامهای بزرگ، عزت و بزرگواری است که در حقیقت امام حسین(ع) و یاران با وفای وی در روز عاشورا و حوادث پس از آن روح بزرگواری و عظمت و ذلت ناپذیری را به نمایش گذاشتند که این امر دفاع از یک ارزش بزرگ انسانی بود که انسانیت و گوهر انسانی نباید دربرابر ظلم تحقیر شود.

رئیس مرکز جهانی علوم اسلامی تصریح کرد: عزم دشمنان انسانیت و ارزشهای انسانی از سوی یزید و یاران وی بر این بود که انسانیت را تحقیر کرده، آزادی و آزادگی را از انسان گرفته و حق را پایمال کنند، اما حضرت سید الشهدا(ع) و یارانش سر این دو راهی قرار گرفته و تصمیم گرفتند با فداکاری و تمام توان خود مانع تحقیر انسانیت، لکه دار و پایمال شدن ارزشهای آزادیخواهی و عزت انسانی شوند که این امر در نقطه اوج خود صورت گرفته است.

وی یاد آور شد: امام حسین (ع) فرمودند دشمنان از ما می خواهند ذلیل شویم، خدا، پیامبرخدا(ص) و همچنین دامنهای پاک مؤمنان، ما را از اینکه تسلیم ظلم شویم، ذلت را بپذیریم و ارزشهای انسانی را زیر پابگذاریم منع می کنند.

حجت الاسلام اعرافی با اشاره به این حقیقت که واقعه عاشورا توسط امام حسین (ع) خلق شد اما زینب کبری(س) و زنان قهرمان و قافله اسیران نیز روح عزت و عظمت و شکوه اسلامی را در تاریخ حفظ کردند، ابراز امیدواری کرد که دنیای امروز بار دیگر به عاشورا و پیامهای بلند آن بازگشته و عزت و عظمت انسانی و اسلامی را با منش و شخصیت و رفتار خود به نمایش گذاشته شود.

وی با اشاره به اهمیت روح حماسی عاشورا و عزاداری ها، خواستار جلوگیری از تحریفات شد و استدلال کرد که عاشورا مظهر آزادگی و عظمت و شکوه انسان است و این تحریفات آن را به امری دور از ارزشها تبدیل می کند.

رئیس مرکز جهانی علوم اسلامی، بازخوانی حادثه عاشورا متناسب با زمان، ادبیات و گفتمان جدید را مورد تأکید قرار داد تا جوانان نسل امروز از پیامهای حماسه عاشورا بهره گیرند.

کد مطلب 440652

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