امام حسین (ع) عزت انسانی را در بالاترین سطح حفظ کرد

حجت ‌الاسلام علیرضا اعرافی رئیس مرکز جهانی علوم اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در حادثه و واقعه عاشورا، شاهد تجلی پیامهای بسیار درخشان و مختلفی هستیم که ارائه کننده مجموعه ای از آموزه ها و تعالیم بلند اسلام و ارزشهای والای اسلامی و انسانی است که به صورت عینی و ملموس مشاهده می شود.

وی افزود: یکی از این پیامهای بزرگ، عزت و بزرگواری است که در حقیقت امام حسین(ع) و یاران با وفای وی در روز عاشورا و حوادث پس از آن روح بزرگواری و عظمت و ذلت ناپذیری را به نمایش گذاشتند که این امر دفاع از یک ارزش بزرگ انسانی بود که انسانیت و گوهر انسانی نباید دربرابر ظلم تحقیر شود.

رئیس مرکز جهانی علوم اسلامی تصریح کرد: عزم دشمنان انسانیت و ارزشهای انسانی از سوی یزید و یاران وی بر این بود که انسانیت را تحقیر کرده، آزادی و آزادگی را از انسان گرفته و حق را پایمال کنند، اما حضرت سید الشهدا(ع) و یارانش سر این دو راهی قرار گرفته و تصمیم گرفتند با فداکاری و تمام توان خود مانع تحقیر انسانیت، لکه دار و پایمال شدن ارزشهای آزادیخواهی و عزت انسانی شوند که این امر در نقطه اوج خود صورت گرفته است.

وی یاد آور شد: امام حسین (ع) فرمودند دشمنان از ما می خواهند ذلیل شویم، خدا، پیامبرخدا(ص) و همچنین دامنهای پاک مؤمنان، ما را از اینکه تسلیم ظلم شویم، ذلت را بپذیریم و ارزشهای انسانی را زیر پابگذاریم منع می کنند.

حجت الاسلام اعرافی با اشاره به این حقیقت که واقعه عاشورا توسط امام حسین (ع) خلق شد اما زینب کبری(س) و زنان قهرمان و قافله اسیران نیز روح عزت و عظمت و شکوه اسلامی را در تاریخ حفظ کردند، ابراز امیدواری کرد که دنیای امروز بار دیگر به عاشورا و پیامهای بلند آن بازگشته و عزت و عظمت انسانی و اسلامی را با منش و شخصیت و رفتار خود به نمایش گذاشته شود.

وی با اشاره به اهمیت روح حماسی عاشورا و عزاداری ها، خواستار جلوگیری از تحریفات شد و استدلال کرد که عاشورا مظهر آزادگی و عظمت و شکوه انسان است و این تحریفات آن را به امری دور از ارزشها تبدیل می کند.

رئیس مرکز جهانی علوم اسلامی، بازخوانی حادثه عاشورا متناسب با زمان، ادبیات و گفتمان جدید را مورد تأکید قرار داد تا جوانان نسل امروز از پیامهای حماسه عاشورا بهره گیرند.