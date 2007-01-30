ارسال 33 میلیارد SMS در آغاز سال نو میلادی / وجود 2 میلیارد کاربر فعال SMS در جهان

به گزارش خبرگزاری مهر، گستره وسیع تجهیزات و فناوری های ارتباطات سیار برای بسیاری از کاربران در سراسر دنیا معانی متفاتی دارد با این حال استفاده از فناوری SMS برای بسیاری از مردم، فناوری مشترک و آشناست که به واسطه هزینه پایین استفاده و همچنین سرعت بالای آن، مورد اقبال جهانی قرار گرفته است. به زعم کارشناسان SMS در دنیای فناوری ارتباطاتی در سال هایی که زمان نسبتا طولانی نیاز بود تا شبکه های سیار گسترش یافته و از هزینه های کاذب آنها کاسته شود، نقش کلیدی و البته کم هزینه ای را ایفا می کرد.

از زمان آغاز قرن حاضر، فناوری ارسال متون نوشتاری رشد قابل توجهی را تجربه کرده است و آمار و ارقام منتشر شده در روزهایی همچون آغاز سال نوی مسیحی به خوبی این رشد خیره کننده را نشان داد. آمارهای ثبت شده در روز جشن آغاز سال نوی مسیحی در سال 2007 نشان می دهند که 33 میلیارد SMS در سراسر جهان ارسال شد که این رقم 30 درصد نسبت به آمار سال گذشته بیشتر بوده است!

این ارقام که گویای تداوم رشد چشمگیر فناوری SMS در زندگی میلیاردها انسان است، نشان می دهد که تنها گروه سنی جوان دنیا نیستند که از این فناوری به ظاهر جوان پسند استفاده می کنند. در حقیقت SMS مرزهای سنی را شکسته به فناوری عمومی و شاید حیاتی برای بسیاری از کاربران تبدیل شده است.

در حال حاضر بالغ بر 2 میلیارد استفاده کننده فعال از SMS در سراسر جهان وجود دارند و از این رو می توان به جرات گفت که این فناوری بزرگترین جامعه ارتباطاتی جهان را پدید آورده است، حال تصور کنید که همزمان با توسعه فناوری طراحی و تولید انبوه تلفن های همراه جدید در سراسر جهان، آینده درخشان SMS، درخشان تر از گذشته خواهد بود!



در سراسر جهان، رشد بی سابقه بازارهای انتقال پیام به شیوه های مختلف با شمار جدید و البته عظیم کاربران جدید SMS ترکیب شده و نتیجه آن انتقال حجم غیرقابل پیش بینی پیام از سراسر جهان بوده است.

بر اساس گزارش گیز مگ،Henk de Boer مشاور ارشد رئیس شرکت ارتباطاتی LogicaCMG است. این شرکت از جمله پیشروهای حرفه ای در زمینه فناوری SMS محسوب شده و در 135 کشور جهان دارای بیش از یک میلیارد مشترک این فناوری است. وی آینده روشنی را برای SMS ترسیم می کند و حتی انتظار دارد که رشد این فناوری در آینده نزدیک دو رقمی شود. وی می گوید: مشترکان مطمئن باشند که استفاده از SMS برای آنها در لحظات مهم و حساس کارگشاست و در سریعترین زمان ممکن پیام هایشان به دوستان و شرکای تجاری ارسال خواهد شد.