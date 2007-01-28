به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد علی حسینی سخنگوی وزارت امور خارجه صبح امروز درنشست هفتگی خود با خبرنگاران در پاسخ به سوال مهر در خصوص محتوای نامه ای که به تازگی از سوی منوچهرمتکی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران برای 14کشور عضو شورای امنیت سازمان ملل ارسال شده است، توضیح داد که این نامه شامل محور های گوناگونی از جمله تاکید بر اهمیت و جایگاه ان پی تی ، تشریح صلح آمیز بودن فعالیت های هسته ای ایران همچنین دعوت به بازگشت به میز مذاکره است .

وی با بیان اینکه نخستین محور این نامه به اهمیت معاهده ان پی تی مربوط می شود افزود: در این نامه مطرح شده که معاهده ان پی تی معاهده ای است که ملتها می توانند در چارچوب آن از حقوقشان در زمینه انرژی هسته ای بهره مند شوند و لذا جامعه بین المللی نباید تصمیماتی را با مبانی سیاسی اتخاذ کند که این تصمیمات غیر حقوقی به تضعیف این معاهده بیانجامد.

حسینی قطعنامه 1737 شورای امنیت سازمان ملل علیه کشورمان را از مصادیق تعضیف معاهده ان پی تی خواند و ادامه داد: دومین محور این نامه مربوط به مواضع و فعالیتهایی بود که ما زیر نظر بازرسان آژانس و در چارچوب مقرارت مربوط به ان پی تی آغاز کردیم و بنابر مواضع شفاهی و مکتوب بازرسان و مدیر کل آژانس هیچ گونه تخلفی در این فعالیتها مشاهده نشده و هیچ سند و مدرکی دال بر انحراف ایران از مقاصد صلح آمیز وجود ندارد .

سخنگوی وزارت خارجه با اشاره به گامهای مثبتی که کشورمان در راستای اعتماد سازی جامعه بین المللی برداشته گفت: محور سوم این نامه تاکید بر این نکته است که ما همچنان درب مذاکره را باز نگه داشته ایم و آماده آغاز هر گونه مذاکره بدون پیش شرط هستیم .

وی تاکید کرد: در این نامه اعلام شده که تعهدیدات و فشارهایی که صرفا جنبه سیاسی داشته و قطعا دولتمردان و مسوولان ما را از پیگیری حق قانونی کشور که در چارچوب ان پی تی است منصرف نخواهد کرد.

حسینی در ادامه اظهار داشت: از سوی دیگر در این نامه به کشورهای مختلف توصیه شده که به راه مذاکره باز گردند و این مسئله را که به راحتی قابل حل است به بحران پیچیده ای تبدیل نکنند چرا که در آن صورت موضوع به زیان جامعه بین المللی خواهد بود.

سخنگوی وزارت خارجه در پاسخ به سوال دیگر خبرنگار مهر ، در خصوص نامه ای که به تازگی از سوی آژانس برای کشورمان ارسال شده و در آن تجدید نظر ایران در عدم پذیرش 38 بازرس این نهاد مورد تاکید قرار گرفته گفت: هنوز این نامه به صورت رسمی توسط مسوولان ایرانی دریافت نشده است.

وی با بیان اینکه پیامی از جانب برخی سناتورهای آمریکایی برای ایران ارسال شده گفت : بررسی ها در باره این پیام ها ادامه دارد ولی هنوز به نتیجه قطعی نرسیده است، اما آنچه از محتوای این پیام می توان ذکر کرد آن است که به شکلی می خواهند به تصحیح سیاستهای غلط آمریکا و برخی کشورهای غربی علیه ایران بپردازند و آن را از پیچیدگی هایی که در پی این سیاستها ایجاد شده خارج سازند.

حسینی در پاسخ به سوال دیگر خبرنگار مهر ، در خصوص برنامه جمهوری اسلامی ایران برای مدت زمان باقی مانده از التیماتوم شورای امنیت در قطعنامه 1737 توضیح داد : برنامه های جمهوری اسلامی ایران به این قبیل مدت زمان ها مربوط نیست و راهی که ما اتخاذ کرده ایم بسیار روشن و مشخص است.

اخبار تکمیلی متعاقبا ارسال می شود.