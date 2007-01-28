تماسهای مستمر عربستان و ایران در بالاترین سطوح برای مهار بحران سیاسی / افشای طرح گروه 14 مارس برای درگیر کردن ارتش با مخالفان

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه السفیر لبنان در گزارشی نوشت : با بازگشت آرامش نسبی به لبنان، همه در انتظار روزهای آینده و تماسهای مستمر منطقه ای برای حل بحران لبنان هستند به ویژه اینکه همه احساس می کنند که احتمال ورود به صحنه فتنه در هر لحظه ای در سایه نبود راه حل سیاسی وجود دارد.



این روزنامه افزود :عبدالعزیز خوجه سفیر عربستان در لبنان بنا به درخواست ملک عبدالله ، بیروت را به مقصد ریاض ترک کرد و این مسئله با بازگشت بندر بن سلطان دبیرکل شورای امنیت ملی عربستان از تهران همزمان بود.



بندر بن سلطان در سفر به تهران، نامه ای را از رهبران عربستان درباره اوضاع منطقه به ویژه تحولات لبنان به رهبران ایران تقدیم کرد

تلاش گروه 14 مارس برای سوء استفاده از نتایج کنفرانس پاریس 3

سفیر عربستان در دیدارهای جداگانه با نبیه بری رئیس مجلس و فواد سنیوره نخست وزیر لبنان درباره اوضاع این کشور و راههای پایان دادن به اوضاع متشنج در این کشور بحث وتبادل نظر کرد.

السفیر نوشت : با وجود که همه در انتظار بازگشت سفیر عربستان به بیروت و نتایج مربوط به سفر بندر بن سلطان به ایران هستند؛ اکثریت حاکم بر لبنان در حال آماده کردن مرحله بهره برداری سیاسی داخلی از نتایج کنفرانس پاریس 3 هستند و این در حالی است که کمیته پیگیری نیروهای مخالفان نشستهای ارزیابی خود را با هدف بررسی چگونگی تحرکات در مرحله بعدی ادامه می دهند؛ در صورتی که تماسهای منطقه ای به حل بحرانی مستمری که از دو ماه پیش آغاز شده است؛ منجر نشود.

تماس تلفنی شیراک با نبیه بری

در این زمینه تماس تلفنی طولانی ژاک شیراک رئیس جمهوری فرانسه با نبیه بری رئیس مجلس لبنان از نکات برجسته مربوط به تحولات لبنان بود، شیراک در این تماس، بری را در جریان نتایج کنفرانس پاریس 3 قرار داد.



شیراک ابراز امیدواری کرده است تا لبنان این مرحله دشوار را با گفتگو و آشتی پشت سر بگذارد.

رایزنی سعد الحریری با مقامهای عربستان

تماس شیراک با بری، با مواضع فواد سنیوره نخست وزیر لبنان که از پاریس برگشته است و با سعد الحریری که در عربستان برای انجام گفتگو با مقامهای این کشور به سر می برد؛ همراه شده است، درحالی که سمیر جعجع فرمانده نیروهای لبنانی درباره وقوع جنگ داخلی هشدار می دهد.

تلاشهای گروه حاکم برای برگزاری نشست فوق العاده پارلمان

در حالی که تحلیلگران به حرکت تماسهای گسترده نخست وزیر بلافاصله پس از ورودش به السرای الکبیر(مقر نخست وزیری لبنان) با امیل لحود، نبیه بری و سمیر جعجع چشم دوخته اند که منابع آگاه به السفیر گفتند که گروه اکثریت، استراتژی جدیدی را برای فعالیت در مرحله بعدی ترسیم کرده است که بر برگزاری نشست فوق العاده مجلس نمایندگان به بهانه از بین نرفتن نتایج کنفرانس پاریس مبتنی است و تماس سنیوره با لحود و بری در این رویکرد قرار دارد.



السفیر نوشت که نخست وزیر لبنان در گفتگو با شبکه ال بی سی تلاش کرد تا موضوع تماس با رئیس مجلس را بزرگنمایی کند تا جایی که نبیه بری از علی حسن خلیل از نمایندگان جنبش امل( که نبیه بری ریاست آن را برعهده دارد) خواست در یک برنامه زنده تلویزیونی، دراین باره از دفتر سنیوره توضیح بخواهد و اینکه بگوید نخست وزیر از نبیه بری خواسته است رایزنی با میشل سلیمان(فرمانده ارتش) در مسئله تصمیم برقراری مقررات منع آمد وشد را تایید کند و بری تنها با یک کلمه " بله" پاسخ داده است و تماس پایان یافته است.



فاش شدن طرح گروه اکثریت برای درگیر کردن ارتش با مخالفان

به گزارش مهر، درهمین حال، منابع امنیتی لبنان در گفتگو با السفیر از تصمیم گروهی در اکثریت برای تشدید مشکلات امنیتی با برخی گروههای مخالفان در میدانهای الشهداء وریاض الصلح پرده برداشته اند تا اوضاع یک روند دردناک به خود بگیرد و در نتیجه به طور خودکار به دخالت ارتش و شکستن اعتصاب منجر شود؛ به ویژه اینکه گروه اکثریت تدارکات گسترده ای برای برگزاری تجمع بزرگ در میدان الشهداء به مناسبت دومین سالروز ترور رفیق حریری نخست وزیر اسبق لبنان آغاز کرده اند.



تاکید فرمانده ارتش لبنان بر اولویت داشتن راه حل سیاسی



این در حالی است که سرلشگر میشل سلیمان فرمانده ارتش لبنان تاکید کرده است برقراری مقررات منع آمد و شد که اخیرا صورت شد؛ موقت و تحت شرایط خاص اعمال شد و ارتش مجبور است در صورت بروز حوادث مشابه پنجشنبه 5 بهمن، آن را تکرار کند، وی بر اولویت راه حل سیاسی برای حفظ ثبات امنیتی تاکید کرد



وی گفت که ارتش هر فرد مسلح یا اخلالگر در امنیت را در هرمکانی بازداشت خواهد کرد واجازه خونریزی بیشتر نخواهدداد

نبیه بری به نتایج تماسهای منطقه ای خوش بین است



کسانی که با نبیه بری رئیس مجلس لبنان دیدار کرده اند؛ از خوش بینی وی به تماسهای سیاسی منطقه ای خبر داده اند تاجایی که وی گفته است : انشاء الله اوضاع به اهداف مطلوب می رسد و تلاشهای صورت گرفته موفق می شود.

اما بری نگرانی خود را از فضاهای روزهای اخیر و احتمال به وجود آمدن مجدد آن در سایه نبود راه حل سیاسی ابراز کرد.

تداوم تماسهای ایران و عربستان در بالاترین سطوح برای حل بحران لبنان

به گزارش مهر، یک منبع در اتحادیه عرب از افزایش آهنگ تنشها در لبنان ابراز نگرانی کرد؛ این منبع به السفیر گفت که مذاکرات عربستان و ایران در بالاترین سطوح برای حل بحران همچنان ادامه دارد، اما هنوز به نتیجه قطعی نرسیده است.

این منبع بعید دانست که عمرو موسی دبیرکل اتحادیه عرب به زودی به بیروت سفر کند.



وی گفت : عمرو موسی به لبنان نخواهد آمد که شکست بخورد؛ لذا بازگشت آن به امکان دستیابی به توافق میان لبنانی ها درباره طرحهای سابق وی درباره دولت و دادگاه بین المللی بستگی دارد.



انتقاد سنیوره از مخالفان و برگزار نشدن جلسات پارلمان



از سوی دیگر فواد سنیوره پس ازآنکه پاریس را به مقصد بیروت ترک کند، در تماس تلفنی با عمرو موسی دبیرکل اتحادیه عرب ، درباره تحولات اخیر و نتایج کنفرانس پاریس 3 بحث وتبادل نظر کرد.



سنیوره در این تماس تلفنی ،تعطیل شدن جلسات مجلس لبنان زیر سوال برده است.



وی درانتقاد از موضع مخالفان خود گفت : آنها از مشارکت سخن می گویند، در حالی که در تصمیم گیری هایی که مستلزم مشارکت و سرنوشت ساز است، شرکت نمی کنند، از انحصارطلبی سخن می گویند، درحالی که همچنان به ریاست جمهوری و ریاست پارلمان لبنان چسبیده اند.



سنیوره از برگزاری اعتصابات عمومی انتقاد کرده و آن را اشتباه خوانده است



سعد الحریری : باید میان گفتگو و فتنه یکی را انتخاب کنیم



سعد الحریری رئیس فراکسیون المستقبل درپارلمان لبنان و از رهبران جناح اکثریت حاکم بر این کشور خواستار خاموش شدن آتش فتنه وتحکیم آشتی ملی و رفتار مسئولانه برای موفقیت کنفرانس پاریس 3 و تلاش برای خارج کردن لبنان از وضعیت هرج ومرج و نابسامانی امنیتی شده است.



حریری تاکید کرده است که در برابر رهبران، هیچ جایگزینی جز بازگشت به میز مذاکرات وجود ندارد؛ وی بار دیگر از سید حسن نصرالله برای گفتگو دعوت کرد.

حزب الله : تا زمانی که اهداف خود را محقق کنیم، صبر پیشه خواهیم کرد.

به گزارش مهر، هاشم صفی الدین رئیس شورای اجرایی حزب الله گفت : ما هرگز از حقوق خود صرف نظر نخواهیم کرد و با همان قدرت به تحرکات خود تا دستیابی به اهداف مورد نظر ادامه خواهیم داد.

وی با مخاطب قرار دادن گروه حاکم گفت : نباید آنها یک لحظه دچار توهم شوند که ما وقتی از مردم می خواهیم، صبر و تحمل را در پیش گیرند، ما هرگز از حقوق خود صرف نظر نخواهیم کرد و برای دستیابی به اهدافی که مخالفان ملی تعیین کرده اند؛ به تلاشهای خود ادامه خواهیم داد.