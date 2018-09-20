مراسم آغاز سال تحصیلی دانشگاه های استان ایلام برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه ایلام، رضا رضازاده مشاور رئیس و مدیر حوزه ریاست دانشگاه ایلام گفت: مراسم رسمی آغاز سال تحصیلی دانشگاه‌ های استان ایلام با حضور مقامات عالی استان و روسای دانشگاه ها روز چهارشنبه ۴ مهر ماه برگزار خواهد شد.

وی افزود: همچنین با حضور دکتر مجتبی شریعتی نیاسر معاون آموزشی وزارت علوم جلسه شورای معاونین منطقه ۵ کشور شامل دانشگاه‌های استان های ایلام، کرمانشاه، کردستان و لرستان برگزار می شود.

مدیر حوزه ریاست دانشگاه ایلام تاکید کرد: در این جلسه مسائل آموزشی دانشگاه های منطقه مورد بحث و تبادل نظر قرار خواهد گرفت.