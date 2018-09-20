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۲۹ شهریور ۱۳۹۷، ۱۰:۳۸

با حضور معاون وزیر علوم؛

مراسم آغاز سال تحصیلی دانشگاه های استان ایلام برگزار می شود

مراسم آغاز سال تحصیلی دانشگاه های استان ایلام برگزار می شود

مراسم آغاز سال تحصیلی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی استان ایلام با حضور معاون آموزشی وزارت علوم ۴ مهرماه برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه ایلام، رضا رضازاده مشاور رئیس و مدیر حوزه ریاست دانشگاه ایلام گفت: مراسم رسمی آغاز سال تحصیلی دانشگاه‌ های استان ایلام با حضور مقامات عالی استان و روسای دانشگاه ها روز چهارشنبه ۴ مهر ماه برگزار خواهد شد.

وی افزود: همچنین با حضور دکتر مجتبی شریعتی نیاسر معاون آموزشی وزارت علوم جلسه شورای معاونین منطقه ۵ کشور شامل دانشگاه‌های استان های ایلام، کرمانشاه، کردستان و لرستان برگزار می شود.

مدیر حوزه ریاست دانشگاه ایلام تاکید کرد: در این جلسه مسائل آموزشی دانشگاه های منطقه مورد بحث و تبادل نظر قرار خواهد گرفت.

کد مطلب 4406754

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