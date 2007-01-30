ژن درمانی از بروز بیماریهای ژنتیکی پیشگیری نمی کند

دکتر داریوش فرهود در گفتگو با مهر افزود: ژن درمانی روش پیچیده و سختی در کشور زیاد مورد استفاده قرار نمی گیرد و از زمانی که موضوع سلولهای بنیادی در دنیا مطرح شده و با جایگزین شدن آن ، بیشتر فعالیت ها در این زمینه صورت گرفته است.

کارشناس سازمان جهانی بهداشت در بیماریهای ژنتیکی اظهار داشت: هم اکنون برخی کشورهای پیشرفته در زمینه ژن درمانی فعالیت می کنند اما فعالیت با این روش در ایران بسیار اندک است.

وی گفت: ایران در زمینه استفاده از سلولهای بنیادی نیز هنوز در ابتدای راه است و باید فعالیت بیشتری در این خصوص صورت گیرد چرا که استفاده از این روش در برخی موارد بسیار موثر است و می توان در درمان بسیاری از بیماریها از این شیوه استفاده کرد.

فرهود تصریح کرد: در گذشته اطمینان زیادی به استفاده از روش به کارگیری سلولهای بنیادی نبود اما کاربرد و اثر آن امروزه بیشتر مشخص شده و در ایران نیز به پیروی از علم روز دنیا ، مورد استفاده قرار می گیرد.

عضو کمیته کشوری پیشگیری از بیماری های ژنتیکی گفت: استفاده از این روشها در زمینه بیماریهای شایع نظیر بیماری قند ، مشکلات بینایی ، بیماریهای قلبی ، مبتلایان به تالاسمی و عقب ماندگی های ذهنی صورت می گیرد.

وی با بیان اینکه ژن درمانی از هزینه زیادی برخوردار است ، گفت: با توجه به گران بودن هزینه پیوند مغز و استخوان بین 10 تا 20 میلیون تومان و هزینه جراحی قلب با حدود 20 میلیون تومان ، هزینه روش هایی نظیر ژن درمانی نیز گران است البته هزینه این درمان در ایران در مقایسه با سایر کشورها کمتر است ، به همین علت بسیاری از بیماران خارجی برای جراحی به ایران سفر می کنند.