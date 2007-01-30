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۱۰ بهمن ۱۳۸۵، ۱۲:۱۵

کارشناس سازمان جهانی بهداشت در بیماری های ژنتیکی در گفتگو با مهر:

ژن درمانی از بروز بیماریهای ژنتیکی پیشگیری نمی کند

ژن درمانی از بروز بیماریهای ژنتیکی پیشگیری نمی کند

با استفاده از روش ژن درمانی نمی توان از بروز بیماریهای ژنتیکی مادرزادی پیشگیری کرد بلکه این روش بیشتر حالت ترمیمی و درمانی دارد که البته برای درمان نیز ، امروزه بیشتر از سلولهای بنیادی استفاده می شود.

دکتر داریوش فرهود در گفتگو با مهر افزود: ژن درمانی روش پیچیده و سختی در کشور زیاد مورد استفاده قرار نمی گیرد و از زمانی که موضوع سلولهای بنیادی در دنیا مطرح شده و با جایگزین شدن آن ، بیشتر فعالیت ها در این زمینه صورت گرفته است.

کارشناس سازمان جهانی بهداشت در بیماریهای ژنتیکی اظهار داشت: هم اکنون برخی کشورهای پیشرفته در زمینه ژن درمانی فعالیت می کنند اما فعالیت با این روش در ایران بسیار اندک است.

وی گفت: ایران در زمینه استفاده از سلولهای بنیادی نیز هنوز در ابتدای راه است و باید فعالیت بیشتری در این خصوص صورت گیرد چرا که استفاده از این روش در برخی موارد بسیار موثر است و می توان در درمان بسیاری از بیماریها از این شیوه استفاده کرد.

فرهود تصریح کرد: در گذشته اطمینان زیادی به استفاده از روش به کارگیری سلولهای بنیادی نبود اما کاربرد و اثر آن امروزه بیشتر مشخص شده و در ایران نیز به پیروی از علم روز دنیا ، مورد استفاده قرار می گیرد.

عضو کمیته کشوری پیشگیری از بیماری های ژنتیکی گفت: استفاده از این روشها در زمینه بیماریهای شایع نظیر بیماری قند ، مشکلات بینایی ، بیماریهای قلبی ، مبتلایان به تالاسمی و عقب ماندگی های ذهنی صورت می گیرد.

وی با بیان اینکه ژن درمانی از هزینه زیادی برخوردار است ، گفت: با توجه به گران بودن هزینه پیوند مغز و استخوان بین 10 تا 20 میلیون تومان و هزینه جراحی قلب با حدود 20 میلیون تومان ، هزینه روش هایی نظیر ژن درمانی نیز گران است البته هزینه این درمان در ایران در مقایسه با سایر کشورها کمتر است ، به همین علت بسیاری از بیماران خارجی برای جراحی به ایران سفر می کنند.

کد مطلب 440676

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