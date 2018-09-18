رشد چشم گیر آسیب های اجتماعی در جامعه نگران کننده است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دادگستری استان کرمان، یدالله موحد صبح امروز در شورای سیاست گذاری پروژه نماد یا نظام مراقبت اجتماعی دانش آموزان که در محل سالن شهید بهشتی دادگستری کرمان برگزار شد، اظهار داشت: تربیت منابع انسانی و نیروهای جامعه یک برنامه زمان بر و هزینه بر است. اگر بخواهیم یک جامعه بدون جرم و با کمترین آسیب اجتماعی داشته باشیم باید برنامه اصولی و پایه ای در کشور اجرا کنیم که پروژه نماد می‌توانند بر حسب تجربیات بهترین برنامه باشد.

وی ادامه داد: همه دستگاه ها باید در اجرای این پروژه سهیم و صبور باشند چون این پروژه یک روزه و یک ماهه نیست بلکه ممکن است ۳۰ سال زمان نیاز داشته باشد لذا با همت، تلاش و امید به آینده می توانیم این برنامه را اجرا کنیم.

رئیس کل دادگستری استان کرمان با اشاره به اینکه نگاه سطحی و حاشیه ای به این مسئله ظلم به جامعه است، گفت: در گذشته غفلت شده که اکنون وضع جامعه را از نظر نرخ آسیب های اجتماعی مورد بررسی قرار می گیرد، مشاهده می شود روز به روز در حال افزایش است.

رئیس کل دادگستری استان کرمان با اشاره به اینکه آمارها در وضعیت معتادان، طلاق، حاشیه نشینی و سایر آسیب های اجتماعی رشد چشم گیر و نگران کننده ای داشته است، افزود: این آمارها نشان می دهد که ما نسبت به اصلاح و تربیت نسل جوان برای ورود به زندگی اجتماعی غفلت شده است.

رئیس شورای پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان کرمان گفت: بنا به نظر کارشناسان باید قوه قضاییه، آموزش و پرورش و سایر دستگاه‌ها کار مشترکی در قالب نظام مراقبت اجتماعی انجام دهند. انتظارمان این است که استان کرمان با این ظرفیت، توانمندی، نیروی انسانی و همت و اراده مسئولین پیشگام شود لذا تاکید بر این است که شورای سیاست گذاری ها با حضور مدیران کل دستگاههای مسئول تشکیل شود.

موحد به مشکلات و موانع پیش روی پروژه نماد اشاره کرد و افزود : ایجاد نگرش مثبت نسبت به پروژه نماد و عدم تبیین اهمیت کار و فرهنگ سازی از جمله مشکلات این پروژه است.