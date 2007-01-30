نرخ سود بانکی در سال آتی باید بیش از 2 درصد کاهش یابد

استاد پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به بررسی کاهش دو درصدی نرخ سود بانکی برای سال آینده در شورای پول و اعتبار گفت: عملکرد بانک ها در ایران نشان می دهد که آنها توانایی کاهش بهای خدمات بانکی که ارائه می دهند را دارند.

بیژن بیدآباد با تاکید بر این که افزایش بازدهی و کارآئی، توانایی بانک ها در سودآوری را افزایش خواهد داد، افزود: تبلیغات بانک ها مبنی بررقابت برای پرداخت نرخ سود به سپرده های پس انداز نشان می دهد که بانک ها همچنان از توانایی استفاده از منابع و حصول سود از این منابع را دارند.

به گفته وی طی چند ماه گذشته با فشار شورای پول و اعتبارمبنی بر کاهش نرخ سود بانکی شاهد موفقیت بانک ها در این زمینه بودیم به نحوی که نرخ های سود بسیار خوبی برای سپرده های پس انداز کوتاه مدت شش ماهه پرداخت می شود که این موضوع دلالت برتوانایی بانک ها برای تطبیق خود با شرایط کاهش نرخ سودبانکی دارد.

استاد پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی دامه داد: این موارد نشانه بسیار خوبی مبنی بر این است که بانک ها می توانند بیش ازاین کاهش نرخ سود را تحمل کنند.

وی اظهارداشت: با توجه به این که نرخ سود بانکی هم از لحاظ شرعی وهم از لحاظ معاملات بین المللی در ایران بسیار بالا است، باید به هر طریق آن را به سوی صفر نزدیک کرد.

بیدآباد راه حل اساسی این موضوع را منوط به اجازه بانک مرکزی برای فعالیت بانک های داخلی و خارجی دانست تا بدین طریق بانک ها اعم از ایرانی و خارجی و یا مشترک به بازار خدمات بانکی وارد شوند.

وی ورود بانک ها به این عرصه را به معنای رقابت بین بانک ها و در نهایت کاهش نرخ سود دانست و تصریح کرد: اما حال که بانک مرکزی از اقتدارخود استفاده نمی کند و سیستم پولی کشور را به حالت انجماد نگه داشته و اجازه تحولات عمیق در سیستم پولی و بانکی کشور را نمی دهد تنها راه برخورد بخش نامه ای و دستور العمل شورای پول واعتباروکاهش نرخ سود با اعلام مصوبه است.

استاد پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی افزود: گرچه سیاست صحیح، عدم مداخله بخش نامه ای است اما دراین شرایط با توجه به این که مداخله شورای پول واعتبار و کاهش نرخ بهره باعث ایجاد شرایطی مناسب برای فشار برسیستم بانکی جهت بهبود کیفیت خدمات بانکی و کاهش بهای تمام شده خدمات بانکی است، این اقدام پسندیده به نظر می رسد.

به گفته وی چنانچه شورای پول و اعتبار میزان تنزل در کاهش نرخ سود را بیش از دو درصد در نظر بگیرد، سرعت اصلاح ساختار بانکی و همچنین ساختار اقتصاد کشورو در نتیجه رشد اقتصادی و رفاه عمومی را بیشترکرده است و بدین ترتیب سیاست های کاهش نرخ سود نه تنها تائید می شود بلکه توصیه می شود که میزان رقم کاهش نرخ بهره در سال آتی بیش از مقدار سال جاری باشد.

بیدآباد کاهش نرخ سود را باعث فشارهای بعدی بر بانک مرکزی در اعمال سیاست های انقباضی پولی دانست و تصریح کرد: یعنی باید بانک مرکزی نیز همانند سایر بانک ها در سیستم بانکی به خود فشار آورد تا بتواند در چارچوب موجود سیاست های انقباضی پولی داشته باشد.

وی علت تورم را سیاست های پولی انبساطی بانک مرکزی دانست و افزود: راه حل تورم نیزسیاست های انقباضی پولی بانک مرکزی است .

استاد پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی اظهارداشت: شاید مصوبه شورای پول و اعتبار باعث شود تا بانک مرکزی اقدامی دراعمال سیاست های جدی انقباضی پولی انجام دهد.