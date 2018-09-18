پیام آوران ایثار در مدارس ایلام حضور می یابند

به گزارش خبرنگار مهر ، سلیمان رستمیان روز سه شنبه در کمیته ایثارگران ستاد گرامیداشت هفته دفاع مقدس در این نهاد اظهار کرد: حق و دینی که شهدا و ایثار گران به گردن عموم مردم ایران دارند نباید هیچگاه کمرنگ و کم ارزش شود.

وی ادامه داد: ولی تاکنون آنگونه که باید نتوانسته ایم به وظایف خود عمل کنیم.

وی افزود: خدمت رسانی به خانواده های شهدا و ایثارگران در حد شعار و بی کیفیت باقیمانده است بطوریکه این نهاد به تنهایی پاسخگو و خدمت رسان به این قشر است.

وی با تقدیر از امام جمعه و استاندار ایلام در خدمت رسانی به حوزه ایثار و شهادت گفت: بیشتر دستگاه ها بدون درک مشکلات جامعه ایثارگران در زمینه تکریم از این قشر کوتاهی می کنند.

مدیر کل بنیاد شهید و امور ایثارگران ایلام به برنامه های گرامیداشت این نهاد در گرامیداشت هفته دفاع مقدس اشاره کرد و گفت: یکی از این برنامه ها اجرای طرح پیام آوران ایثار است که در قالب آن ۶۰ ایثارگر در مدارس حضور یافته و به خاطره گویی از دوران دفاع مقدس می پردازند.

رستمیان نواختن رنگ مقاومت و ایثار را از دیگر برنامه های این نهاد عنوان کرد که روز یکشنبه اول مهرماه در تمامی مدارس استان به صدا در می آید.

به گفته وی، همچنین پنجشنبه پنجم مهرماه نیز آیین ویژه میهمانی لاله ها بصورت همزمان در ۱۹ گلزار شهدا و به صورت ویژه با حضور مسئولان استان در گلزار شهدای صالح آباد برگزار خواهد شد.