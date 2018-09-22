بازسازی ۷۰درصد اماکن ورزشی دانشگاه سیستان/ افتتاح سلف جدید

غلامرضا زمانیان در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: با حمایت های وزارت علوم و صندوق رفاه دانشجویان ۷۰ درصد اماکن ورزشی این دانشگاه بازسازی و تجهیز شده است.

وی افزود: سند راهبردی دانشگاه در سه حوزه خوابگاه، تغذیه و تربیت بدنی تدوین شده است.

معاون دانشجویی دانشگاه سیستان و بلوچستان تاکید کرد: تاکنون ۲ اتاق تندرستی ویژه خواهران در دانشگاه تجهیز شده است و این رویه توسعه خواهد یافت.

زمانیان درخصوص برنامه های این دانشگاه در حوزه خوابگاه ها نیز گفت: طی چند سال گذشته ۱۰ بلوک خوابگاهی این دانشگاه بازسازی و تجهیز شده است.

وی عنوان کرد: در تابستان سال جاری نیز ۴ بلوک خوابگاهی دختران و یک بلوک خوابگاهی پسران بازسازی و تعمیر شد.

معاون دانشجویی دانشگاه سیستان و بلوچستان اظهار داشت: این دانشگاه دارای ۶ هزار نفر ظرفیت خوابگاهی است که ۶۰ درصد این ظرفیت مربوط به دانشجویان پسر و ۴۰ درصد مربوط به دانشجویان دختر است.

زمانیان تاکید کرد: سلف سرویس جدید این دانشگاه با ظرفیت ۳ هزار نفر در ماه سال جاری افتتاح خواهد شد.

وی عنوان کرد: این سلف سرویس با جدیدترین تجهیزات صنعتی تجهیز شده و برای ساخت و بهره برداری این فضا بودجه ای بالغ بر ۷ میلیارد تومان هزینه شده است.