جداول رشته ها و مواد امتحانی کنکور دکتری ۹۸ امروز اعلام می شود

حسین توکلی - مشاور عالی سازمان سنجش در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: اطلاعیه سازمان سنجش درخصوص جداول رشته ها و مواد امتحانی آزمون ورودی دوره های دکتری (Ph.D) سال ۹۸ به منظور اطلاع کلیه داوطلبان متقاضی ثبت نام برای شرکت در این آزمون از امروز سه شنبه ۲۷ شهریورماه بر روی سایت سازمان سنجش منتشر می شود.

وی افزود: پذیرش دانشجو در سال ۹۸ بر اساس قانون سنجش و پذیرش در دوره های تحصیلات تکمیلی در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی مصوب ۱۸ اسفند ۹۴ مجلس شورای اسلامی و آیین نامه اجرایی مربوطه و مصوبات شورای سنجش و پذیرش در دوره های تحصیلات تکمیلی به شرحی که در اطلاعیه مذکور آمده است، انجام می گیرد.

مشاور عالی سازمان سنجش یادآور شد: متقاضیان ورود به دوره دکتری دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی دولتی و غیردولتی و دانشگاه آزاد اسلامی در رشته های مصوب دفتر گسترش آموزش عالی باید در آزمون ورودی دوره های دکتری سال ۹۸ ثبت نام و شرکت کنند.

وی گفت: پذیرش بر اساس قانون مذکور و مطابق اطلاعیه و شرایط و ضوابط مندرج در دفترچه راهنمای آزمون که در زمان ثبت نام از سوی سازمان سنجش منتشر می شود، صورت می گیرد.

توکلی افزود: بر اساس قانون، سنجش و پذیرش دانشجو در مقطع دکتری ناپیوسته برحسب یکی از شیوه های آموزشی - پژوهشی و یا پژوهش محور به شرح مندرج در اطلاعیه سنجش خواهد بود.