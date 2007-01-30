مراسم نکوداشت یوم الله 12 بهمن در حرم مطهر امام (ره)

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از کمیته ارتباطات و اطلاع رسانی ستاد دهه فجر انقلاب اسلامی، شورای هماهنگی تبیلغات اسلامی با صدور اطلاعیه ای ضمن گرامیداشت یوم الله 12 بهمن ماه سالروز بازگشت تاریخی بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، حضرت امام خمینی (ره) و آغاز دهه مبارک فجر اعلام کرد که مراسم نکوداشت یوم الله 12 بهمن در حرم مطهر و منور آن حضرت و همزمان در سراسر کشور راس ساعت 33/9 صبح روز پنجشنبه 12/11/85 با حضور اقشار مختلف مردم مبارز و قهرمان و آحاد امت حزب الله و غیور تهرانی و با حضور سفرا، نمایندگان کشورهای خارجی و وابستگان نظامی برگزار می شود.

در این اطلاعیه آمده است برای یاد بود این روز تاریخی که مقارن است با سومین روز شهادت حضرت اباعبدالله الحسین (ع) و 72 تن از یاران با وفایش و شهادت حضرت امام زین العابدین (ع)، زنگ مدارس، کارخانه ها، سوت قطارها و کشتی ها و ناقوس کلیساها در ساعت 33/9 صبح 12 بهمن به صدا در می آید.



این ویژه برنامه در حرم مطهر امام خمینی (ره) تا ساعت 12 ظهر ادامه داشته و سپس با اقامه نماز جماعت ظهر و عصر ویژه برنامه جلوس در بهشت زهرا (س) در محل جلوس امام خمینی (ره) برقرار شده و با گل افشانی محل جلوس حضرت امام (ره) در ساعت 13 به پایان می رسد.

در پایان این اطلاعیه آمده است ستاد مرکزی دهه فجر انقلاب اسلامی از عموم مردم شهید پرور و آزاده ایران دعوت می نماید تا با شکوه تر از سال های گذشته با حضوری آگاهانه و پر شور در مرقد مطهر امام راحل (ره) بار دیگر با آرمانهای والای انقلاب اسلامی نظام مقدس جمهوری اسلامی، شهدا و امام شهدا تجدید میثاق نموده و وحدت و انسجام ملی خود را به جهانیان به ویژه به سرمداران کفر و عناد و آمریکای جنایتکار ثابت کنند.